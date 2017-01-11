Уральские коровы в морозы дают больше молока

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Декабрьские и январские морозы животноводы пережили без ЧП. Об этом сообщили в региональном министерстве АПК и продовольствия. Техника работала исправно, а коровы даже дали прибавку удоя. Сейчас в среднем каждая корова в сельскохозяйственных организациях области в сутки даёт по 17,8 килограмма молока — это на кило с лишним больше, чем год назад.

— Крупный рогатый скот хуже переносит высокие температуры, чем холод. Для коров оптимальная температура — плюс 8–12 градусов. Но морозы страшны на фермах тем, что могут возникнуть технологические проблемы — может выйти из строя система навозоудаления, замёрзнет вода, которая подаётся в поилки, — рассказывает генеральный директор ОАО «Уралплемцентр» Владимир Мымрин.

И такое ещё лет десять назад случалось часто. Целые фермы останавливались, доходило до того, что коровы вмерзали в навоз. Сегодня сами аграрии вспоминают об этом, словно о совершенно другой эпохе, слишком многое изменилось за эти годы в нашем сельском хозяйстве. Во-первых, почти треть коров сегодня содержатся в отстроенных заново или реконструированных фермах. На них внедряют новые технологии.

Руководитель талицкого КСП «Заря» Николай Завьялов признаётся, что накануне нынешних морозов волновался за то, как сработают роботы-дояры, установленные в недавно отстроенном животноводческом комплексе хозяйства. Однако в 41 градус мороза всё работало идеально.

Кстати, роботизированные доильные установки, согласно документации, могут работать при температуре не ниже плюс 5 градусов. В коровнике этого хозяйства, по словам Николая Завьялова, температура даже в самый лютый мороз не опускалась ниже 12 градусов. Современные фермы строят с высокой кровлей, от пола до конька может быть больше десяти метров. Помещения, где содержатся животные, никто не отапливает, разве что подогрев поилок делают. Но современные утеплители позволяют защищать коровник от мороза, а согревает их тепло, которое выделяют сами животные.

В деревне Вихляевой того же Талицкого городского округа в минувший понедельник было минус 44 градуса.

— На старые фермы зайдёшь, там куржак стоит, всё как в тумане, а на реконструированной — нормальные условия, — говорит местный фермер Михаил Чурманов.

Как он считает, во многом благодаря реконструкции средний удой на каждую корову здесь выше на 3,4 килограмма, чем год назад. А продавать молоко зимой выгоднее, чем летом: цена почти на 10 процентов выше.

С прибавкой молока работают нынче многие фермы. Например, на молочном комплексе птицефабрики «Свердловская», расположенном в селе Сосновское Каменского городского округа, средний суточный удой на корову, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился более чем на 4 килограмма. Сейчас здесь в среднем от каждой коровы получают в сутки по 28,3 килограмма молока — это один из лучших результатов в области.

За последние годы, как отмечают специалисты, молочное животноводство стало довольно выгодным делом, а это привносит и совершенно иное отношение людей к своей работе.

— Если раньше цена на нашу продукцию была низкой, мы не могли её реализовать, то сейчас ситуация совершенно иная: на молоко стабильный спрос, молзаводы за него регулярно расплачиваются, плюс идёт поддержка из бюджета области, — говорит исполнительный директор «Союза животноводов Урала» Елена Стафеева.