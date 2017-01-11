За 25 лет инфляция в России сократилась в 500 раз

Инфляция в России по итогам 2016 года составила всего 5,4 процента — это наименьший показатель с тех пор, как в январе 1992-го в стране были отпущены цены, которые, разумеется, сразу взлетели до немыслимых прежде высот

Опубликовано в №4 от 12.01.2017 под заголовоком "Индекс надежды"

Инфляция в России по итогам 2016 года составила всего 5,4 процента. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал этот результат «минимальным за всю новейшую историю России» и обозначил цель на 2017 год снизить её до 4 процентов. Примечательно, что по итогам 1992 года инфляция в стране превысила две с половиной тысячи процентов, а значит, за четверть века она сократилась в 500 раз.

25 лет назад, 2 января 1992 года, в силу вступил Указ Президента РСФСР № 297 «О мерах по либерализации цен» и соответствующее постановление Правительства РСФСР. Рынок стал наполняться товарами, но монетарная политика эмиссии денег привела к резкому снижению реальных зарплат и пенсий, обесцениванию банковских накоплений. В 1993 году уровень инфляции сократился почти втрое и составил 840 процентов. Затем снижение продолжилось, но в 1998 году произошёл очередной скачок инфляции: с 11 до 85 процентов. Свою лепту внёс «чёрный август»: начиная с него в течение нескольких месяцев курс рубля к доллару обвалился в четыре раза.

В двухтысячных скачки инфляции были уже не такими серьёзными. По итогам 2007 года инфляция выросла с 9 до 11,8 процента, по итогам 2008 года — до 13,3. Повлияли бум мировых цен на сырьё и продовольствие и увеличение темпов роста тарифов в РФ. В 2014 году инфляция в России прыгнула с 6,4 до 11,4 процента. Набирать темп она стала после введения Россией контрсанкций по ограничению продовольственного импорта, к концу года к этому добавился эффект от девальвации рубля.

К падению инфляции с 12,9 процента по итогам 2015 года до 5,4 процента эксперты относятся неоднозначно, отмечая, что пока россиянам жить легче не стало. Но многие считают, что это говорит о позитивных изменениях макроэкономической ситуации в стране.

— Действительно, благодаря инфляционному таргетированию (Комплексу монетарных мер, принимаемых госорганами для контроля инфляции. — Прим. ред.) и политике Минфина по сокращению расходов последние 10 лет уровень инфляции в стране низкий. Однако объём скрытой инфляции по итогам прошлого года превысил 12 процентов. На ряд товаров цены не снижались, а наоборот, росли. За последние два года ассортимент в супермаркетах, который пользуется спросом, резко изменился в сторону достаточно дешёвых товаров. Реже стали покупать мясо и молоко, чаще — варёные колбасы. Ещё один минус — в результате сокращения доходов был закрыт ряд инвестиционных программ, — пояснил «ОГ» доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела

УрГЭУ, кандидат экономических наук Евгений Стрельников. — Но есть и свои плюсы — на фоне снижения инфляции Центробанк может снизить ключевую ставку, чего сейчас ждут многие физические и юридические лица.

Как отметила врио директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, снижение инфляции не ощущается из-за некоторого уменьшения объёмов ВВП и роста цен в прошлом году.

— Реальные доходы населения по итогам прошлого года упали на 5,9 процента. Вместе с тем сейчас выросли тарифы на услуги ЖКХ, поэтому легче жить пока не стало. Но впервые у нас появляется определённость, и мы можем на год спрогнозировать показатель в 4 процента — и высока вероятность, что эти прогнозы сбудутся. Это очень хорошо для инвесторов, инвестиционного климата в России и в регионах. Сейчас всё зависит от ключевой ставки Центробанка. Ставка по кредитам пока не упадёт, но учитывая определённую стабильность в долгосрочном периоде, к концу года стоимость кредитных ресурсов несколько снизится, — отметила Юлия Лаврикова.

За последний год инфляция снизилась почти в два с половиной раза. Фото: Алексей Кунилов