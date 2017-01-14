В комитетах ЗакСО назвали крупнейшие проекты предстоящих трёх лет

Под Екатеринбургом появится тепличный комплекс, который обеспечит порядка 20 процентов потребности свердловчан в овощах закрытого грунта. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Свердловская область приступила к исполнению регионального бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, который депутаты областного парламента утвердили в середине декабря прошлого года. «ОГ» решила выяснить, какие крупные проекты и стройки будут реализованы на средства из областной казны в ближайшем будущем.

Расходы на АПК

В окрестностях Екатеринбурга в посёлке Садовом появится новый тепличный комплекс, который займёт 20 гектаров. Первую очередь на площади 13 гектаров запустят осенью 2017 года.

— Этот проект финансируется с разных точек: из областного бюджета на него выделили 275 миллионов, из федерального — более 800 миллионов, остальное — это частные инвестиции финансово-промышленных групп. Общий объём инвестиций составит 8 миллиардов рублей, — сообщил «ОГ» председатель аграрного комитета свердловского Заксобрания Сергей Никонов, уточнив, что инвестиции в региональную казну должны вернуться в перспективе ближайших двух лет.

В теплицах планируют выращивать огурцы, томаты, салат листовой и зелень (петрушка, укроп). Комплекс должен закрыть порядка 20 процентов потребности свердловчан в овощах закрытого грунта. Сегодня, как говорит Сергей Никонов, область обеспечивает себя лишь на 5–7 процентов.

По словам главы аграрного комитета, в 2016 году в области запустили 18 новых фермерских хозяйств на общее количество поголовья более трёх тысяч. По итогам этого года планируется открыть не меньше. Также в бюджете увеличили объём средств для кадастровых оценок и мероприятий по вводу неиспользуемых земель в сельхозоборот. С учётом того, что за прошлый год ввели порядка 10 тысяч гектаров, в этом введут ещё больше.

Ожидаются изменения и в правилах выплаты дотаций на литр молока.

— Федерация ставит новые условия по денежной поддержке молочных производителей. Скорее всего в 2017 году объём будет тот же, а в дальнейшем сумма дотации будет зависеть от качества молока. Тот, кто будет поставлять высшую категорию, станет получать больше, — резюмировал Никонов.

Расходы на социальную сферу

Глава комитета ЗакСО по социальной политике Вяче-слав Погудин сообщил, что на сегодняшний день в регионе есть сложности с мегастройками, которые обусловлены экономической ситуацией. Из конкретных проектов парламентарий назвал строительство пришкольных стадионов. На это выделено более 80 миллионов рублей. Этих денег может хватить лишь на шесть стадионов.

— Пусть это немного, но иметь строку в бюджете на эти расходы важно, так как это поможет нам привлечь средства, которые выделит Федерация, — пояснил глава комитета.

Что касается строительства школ в регионе, то здесь разговор о реальных суммах начнётся только во второй половине 2017 года. Сейчас на завершение строительных работ и ремонт школ выделен 651 миллион рублей.

— Ещё как депутат я представляю территорию Нижнего Тагила. Во время формирования бюджета удалось отстоять 88 миллионов на строительство ветрозащиты на трамплинном комплексе. Напомню, в 2016 году из-за её отсутствия были отменены соревнования, — объяснил народный избранник.

Что касается перспективных проектов, то здесь Погудин назвал строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, на которую требуется 2,9 млрд рублей. Как объяснил парламентарий, в бюджете предусмотрели строчку на расконсервацию стройки. Теперь в течение первого квартала этого года необходимо проработать вопрос по софинансированию стройки из федерального бюджета.

Расходы на промышленность

Председатель комитета Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов напомнил, что в конце прошлого года успехом увенчались длившиеся несколько лет переговоры о приходе компании «Боинг» в особую экономическую зону «Титановая долина», которой нынче выделили 429,5 миллиона рублей.

— На территории долины появится завод (его корпус уже построен), где будут производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолёта нового поколения — Boeing 787 Dreamliner, — сообщил Абзалов.

Также председатель комитета сообщил, что на завершающей стадии находится технопарк Богословский. Ещё он упомянул, что в регионе заработал местный Фонд технологического развития промышленности (его объём 300 миллионов рублей), который на начальном этапе будет выдавать совместные с федеральным Фондом развития промышленности (его объём 700 миллионов) займы под льготные проценты — под пять процентов годовых сроком до пяти лет. Первые заявившиеся на деньги фонда уже есть, правда, их пока не называют.

Расходы на инфраструктуру

Председатель комитета ЗакСО по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо отметил, что традиционно крупная сумма в бюджете зарезервирована Дорожным фондом — 13,3 миллиарда рублей. Самая значительная сумма из фонда, конечно, предусмотрена на развитие инфраструктуры в Екатеринбурге в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу 2018 года.

— Если в целом характеризовать ситуацию, то все программы, которые были обязательны к исполнению в 2016 году, продолжатся в текущем. Это и реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге, и создание трамвайной линии между Верхней Пышмой и уральской столицей, и ряд других проектов, направленных на ремонт дорог в регионе.

Также Валентин Лаппо отметил, что свердловским депутатам удалось настоять на увеличении средств на газификацию сельских территорий. В итоге на неё предусмотрели 350 миллионов, ещё столько же — на программу благоустройства городской среды.