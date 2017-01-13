Коммунальную инфраструктуру в пяти муниципалитетах поддержат частные инвесторы

Погружаться в проблемы коммунальных сетей теперь будут частные инвесторы, а не муниципалитет. Фото: Алексей Кунилов

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Главы муниципальных образований Свердловской области о злободневном.

Опубликовано в №6 от 14.01.2017 под заголовком «ЖКХ напрокат»

Сфера ЖКХ для глав городского округа — одна из самых больных тем. Изношенность коммунальных сетей, построенных ещё в советское время, достигает 90 процентов, а бюджетных денег на их ремонт и замену не хватает. Единственный выход в этом случае — привлечь частный бизнес, который готов вложиться в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Накануне глава федерального Минстроя Михаил Мень озвучил любопытную цифру: в 35 субъектах страны, где действуют концессионные соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, число аварий на сетях теплоснабжения уменьшилось в среднем наполовину, а на водопроводных сетях — на 21 процент.

В Свердловской области концессионные соглашения реализуются уже в 18 муниципалитетах. В пяти муниципалитетах их реализация начнётся в этом году. Мы спросили глав, чего они ждут от привлечения в отрасль частных инвестиций.

Виктор ГРИШИН, глава ГО Лесной:

— Коммунальные сети сегодня — не подарок, и государственно-частное парт-нёрство — единственный правильный путь. Но муниципалитетам нужны методическая помощь и поддержка региональных и федеральных властей по части ликвидации пробелов в законодательстве. В прошлом году мы набили шишек, когда по концессии передавали сети тепло- и электроснабжения, оставшиеся городу от градообразующего предприятия. Заключить соглашение можно, только если ты являешься собственником сетей. А если муниципалитет принимает сети от предприятий, то начинаются сложности с тем, кто должен их эксплуатировать во время переходного периода.

А во-вторых, надо искать компромисс между сторонами соглашения. Например, в этом году предстоит решать вопрос по самым изношенным сетям — по воде и водоотведению. Найти компромисс по ним сложнее. Частный инвестор приходит, чтобы быстрее заработать, а задача муниципалитета — сделать процесс модернизации безболезненным для населения. Важно, чтобы обе стороны слышали друг друга.

Александр КАРАМЫШЕВ, глава Сысертского ГО:

— Инвесторы в сфере ЖКХ нужны муниципалитету так же, как и инвесторы, которые приходят на территорию с новыми производствами. Мы предложили взять в концессию систему отопления в посёлках Бобровском и Двуреченске, где сети изношены примерно на 70 процентов. Перспективы неплохие: инвестор заинтересован в том, чтобы вложиться в современное оборудование и снизить издержки, например, при транспортировке теплоносителя. А мы имеем возможность сэкономить, а через 10–15 лет получить добротные сети с 20–30-процентным уровнем износа. Аварийность при этом снизится в разы. Весь процесс будем контролировать с помощью графика инвестирования: что нужно сделать в этом году, а что в следующем. Будем требовать отчётности, и если инвестор не будет выполнять обязательства, то на любой стадии соглашения администрация имеет право расторгнуть его.

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серовского ГО:

— По концессии до конца июня у нас должны построить две блочные котельные в посёлках Энергетиков и Пристанционном. Конкурс выиграла ямало-ненецкая компания, общая сумма инвестиций должна составить 258 млн рублей.

Александр КОВАЛЁВ, глава Полевского ГО:

— На мой взгляд, концессия — это реальный инструмент по привлечению инвестиций в сферу ЖКХ. У нашего муниципалитета есть опыт работы с Полевской коммунальной компанией по северной части города, а в первом полугодии предстоит определиться с концессионером по многострадальной южной части города. Полувековые сети там находятся в крайней степени износа, а бюджетных средств на их модернизацию одномоментно не найти. Надеемся, что с привлеченим частных инвесторов эти проблемы будут решены.

Владимир ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации Режевского ГО:

— Прошлой осенью мы передали в концессию компании ТСК (Реж) сети, обеспечивающие теплом и водой два микрорайона — «Семь ветров» и «Привокзальный». Радует, что предприятие местное и около 10 лет назад уже построило объект теплогенерации, который из природного газа вырабатывает тепловую и электроэнергию. Сейчас он включён в общую схему теплоснабжения города и успешно работает. Концессионное соглашение готовили полгода — определяли финансовую модель, порядок возврата и эксплуатации. Обсуждался, например, вариант — дать возможность инвестору для возмещения затрат устанавливать тарифы выше предельных индексов. Нас такой вариант не устроил: тарифы должны утверждаться по общим правилам.

Срок концессии составляет чуть меньше 30 лет. Мы лишь в самом начале реализации проекта, и в этом году рано ждать результатов. Правильнее будет оценивать эффективность партнёрства года через три — за это время инвестор должен вложить в сети 30 миллионов рублей и привести их в соответствие со всеми стандартами.