Свердловский министр не согласился с рейтингом ОНФ по программе капремонта

Николай Смирнов. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Программа капремонта многоквартирных домов

С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Эксперты Общероссийского народного фронта назвали Свердловскую область одним из лидеров реализации программы капремонтов в стране. Средний Урал занял в рейтинге ОНФ третью позицию, разделив её с Кемеровской областью. Однако свердловский министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов не согласен с третьим местом и попросил «фронтовиков» перепроверить данные по региону, которые, как он считает, в рейтинге занижены.

Промежуточные итоги реализации программы капительного ремонта многоквартирных домов в России проводила народная экспертиза ОНФ. Регионы оценивались по шести критериям: объём капитальных работ, выполненных с 2014 по сентябрь 2016-го, среднее количество выполняемых работ в одном многоквартирном доме, собираемость взносов с граждан и органов местного самоуправления, средняя площадь жилфонда, приходящаяся на одного сотрудника регионального оператора капремонта, и сумма взносов собственников, использование которых не запланировано в текущем году.

Каждый из шести показателей оценивался от 1 до 100 баллов. Эксперты фронта, в частности, отметили Свердловскую область как одного из лидеров по количеству выполняемых работ на одном доме (77 баллов). Но, как посчитал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, собираемость взносов с свердловчан в рейтинге занижена.

— По словам Николая Борисовича, показатель по этому пункту должен быть 84, а не 48, как в таблице. Если поменять баллы, то, соответственно, позиция региона в рейтинге должна быть выше, — сообщила «ОГ» руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, уточнив, что рейтинг готовит федеральный центр ОНФ на основании официальных отчётов министерства энергетики и ЖКХ и фонда.

— Мы пообещали министру выяснить, как составлялся нынешний рейтинг, и в случае неточности внести поправки, — заключила Рябцева.

Сегодня каждый 20-й дом, отремонтированный в России по программе капремонта, находится именно в нашем регионе. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить круглогодичный цикл капремонтов за счёт выполнения тех работ, которые можно проводить вне зависимости от времени года.