Автопродажи сбавили обороты. У руля осталась LADA

Ассоциация Европейского Бизнеса спрогнозировала рост продаж новых автомобилей в России на 4 процента в 2017 году. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) констатировал, что в 2016 году продажи автомобилей в России упали на 11 процентов. Несмотря на это, аналитики ожидают небольшой рост в 2017 году. Свердловские дилеры этого мнения не разделяют.

Автопродажи упали в три раза

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что в 2016 году в России было продано на 176,3 тысячи автомобилей меньше, чем в 2015 году. Всего за 2016 год российским автодилерам удалось реализовать 1,42 миллиона автомобилей.

— АЕБ надеется, что в 2017 году у российского рынка есть потенциал закончить четырёхлетний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 миллиона автомобилей (на четыре процента больше, чем в 2016 году), — спрогнозировал Йорг Шрайбер.

Ведущие игроки автомобильного рынка Уральского региона с позитивными прогнозами не согласны. По мнению президента СО НП «Уральская ассоциация предприятий автомобильного бизнеса» Ильи Гринкевича, свердловские ритейлеры указывают на явные предпосылки к стагнации рынка, а пустующие автосалоны иллюстрируют, что возможен и дальнейший спад. Гринкевич отметил, что в личных беседах дилеры признают двух, а то и трёхкратное падение числа продаж относительно показателей трёх-четырёхлетней давности.

Илья Гринкевич убеждён, что в пользу его суждения говорит и тот факт, что в 2015 году в Екатеринбурге были закрыты сразу восемь автосалонов, а у многих других сократился ассортимент. Специалисты связывают это как с общемировым экономическим кризисом, выразившемся в росте цен на новые автомобили, так и с решением концернов General Motors и Groupe PSA (Peugeot, Citroen) прекратить реализацию ряда автомобилей из-за низких продаж. Дилеров автомобилей последнего концерна, таких как ЗАО «Уралфрансавто» и ООО «Авантайм», это довело до банкротства.

В минувшем году тенденция по прекращению работы салонов продолжилась. Так, к примеру, компания «Оками», один из крупнейших дилеров уральской столицы, закрыл сразу два автосалона на Шефской (Nissan и Citroen), а Ford теперь продаёт только в Нижнем Тагиле. Также закрылся и автоцентр «Оками Север» на Маневровой (Mitsubishi и Hyundai).

Самые продаваемые и не продаваемые авто 2016 года

Список самых продаваемых в 2016 году марок возглавила отечественная LADA, которая реализовала более 266 тысяч автомобилей. Оставшиеся строчки в данном ценовом сегменте делят KIA (149,5 тысячи), Hyundai (145,2 тысячи), Renault (117,2 тысячи) и Toyota (94,5 тысячи). Тем не менее вся пятёрка лидеров показала падение продаж по отношению к 2015 году.

В массовом сегменте, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рост продаж в 2016 году показал китайский Lifan (плюс 15,4 процента), американский Ford (плюс 10,2 процента), чешская Skoda (плюс 0,7 процента) и отечественный УАЗ (плюс 0,5 процента). Эксперты однако не склонны записывать эти результаты в достижения компаний, так как их позитивная статистика складывается благодаря эффекту низкой базы. Дело в том, что, например, продажи автомобилей марки Ford с течением лет существенно снизились: в 2012 году было продано 130,8 тысячи машин, а в 2016 году — 42,5 тысячи, однако это больше, чем в 2015 году.

У остальных представленных производителей массового сегмента зафиксировано снижение объёмов реализации автомобилей. Примечательно, что некогда популярные Mitsubishi, Daewoo, Geely и Honda потеряли свыше половины продаж.

Вторичный рынок в четыре раза обогнал рынок новых авто

Руководитель проекта «Авито Авто» (сайт по продаже подержанных авто) Сергей Литвиненко пояснил, что оборот рынка подержанных авто уже в четыре раза превзошёл рынок новых машин. Главной причиной Литвиненко назвал не столько цену подобной сделки, сколько развитие сервиса продаж подержанных автомобилей, благодаря которому риски приобрести «битый-крашеный» автомобиль сводятся к минимуму.

— Уже в ближайший год мы рассчитываем, что с введением электронных ПТС, благодаря которым можно будет проследить историю автомобиля, и с развитием других подобных сервисов, которые позволяют проверить историю автомобиля перед покупкой, произойдёт ускорение динамики роста рынка подержанных авто, — спрогнозировал Литвиненко.

Несмотря на падение объёма продаж автомобилей марки LADA на один процент, отечественный производитель реализовал самое большое количество единиц в своём ценовом сегменте. Фото: Алексей Кунилов