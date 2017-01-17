Разработчик новой транспортной схемы Андрей Толмачёв: «Мэрия совершила грубейшую ошибку»

Услышав о ликвидации 114 маршрутов общественного транспорта, екатеринбуржцы испугались, что останутся без трамваев и троллейбусов. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Администрация Екатеринбурга остаётся довольно закрытой и нерасторопной по отношению к вопросам горожан и журналистов о внедрении новой маршрутной схемы. В результате удар приходится на общественников — разработчиков новой маршрутной схемы — специалистов фонда «Город.PRO», которые утверждают, что выполнили свой объём работы ещё в июне 2016 года, а сейчас вынуждены отвечать за ошибки мэрии, получая проклятия от горожан, которые испугались транспортного коллапса.

По мнению учредителя фонда «Город.PRO» и учредителя проектов Андрея Толмачёва, граждане успокоятся только, увидев готовую схему и разобравшись, как проехать из одной конкретной точки в другую. Однако если готовую схему разработчики смогут представить уже в конце этой недели, то активную разъяснительную работу, как ею пользоваться, мэрия начнёт только 1 апреля 2017 года.

Новость об отмене 114 маршрутов, о которой сообщалось в постановлении горадминистрации, облетела все СМИ Екатеринбурга 11 января, спровоцировав панику среди людей. Весь этот и следующий день мэрия хранила молчание, а 13 января замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, прервав свой отпуск, начал объяснять, что вместо отменённых маршрутов будут введены более удобные, а новая сеть не только полностью перекроет старую, но и дополнится.

— Нельзя такие документы выкладывать в паблик без пояснения того, что это такое и как это будет работать. Иначе они (документы) начинают жить своей жизнью, и люди, которые не понимают, как они будут реализованы, начинают их комментировать. Я не знаю, что будет делать администрация дальше — она совершила грубейшую ошибку. И я теперь даже не знаю, как исправить отношение людей к этой схеме, потому что все услышали, что отменят 114 маршрутов. Мэрия меня очень огорчила, — рассказал «ОГ» Андрей Толмачёв.

Между тем во время паузы, которую взяла администрация города, чтобы дать комментарий по поводу внедрения новой маршрутной сети, граждане обрушили свои недоумения и негодования на общественников — разработчиков схемы, обвиняя их в отсутствии необходимых знаний для создания сети.

— Мы создавали новую схему при поддержке IT-специалистов, команды аналитиков, планировщиков и эксперта из США Джарретта Уокера. На первых этапах был собран и проанализирован огромный объём данных. На третьем этапе в создание новой маршрутной сети были вовлечены работники транспортных предприятий и сотрудники комитета по транспорту. Соединив их практические знания с опытом и методологией Джарретта, мы получили новую маршрутную сеть. Такой процесс разработки свидетельствует о том, что мы работаем с непосредственным опытом и местным знанием вопроса, а не только с данными, — прокомментировала эти претензии директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова. К слову, после травли и угроз в Интернете она была вынуждена прекратить вести свою страничку в социальных сетях.

Между тем главными нареканиями к новой схеме маршрутов остаётся неясность того, как же конкретно добираться из одной точки Екатеринбурга в другую. Поэтому Андрей Толмачёв считает, что сейчас «единственная вещь, которая может успокоить людей — это публикация схемы проезда».

— К концу недели она будет. Либо мы сами её опубликуем, либо отдадим администрации, чтобы они провели пресс-конференцию и объяснили. И должен быть инструмент, на котором ты поставил две точки и увидел, как ты сможешь ехать, — считает учредитель фонда.

По словам вице-мэра Евгения Липовича, 1 апреля в городе заработает горячая линия, на которой горожанам помогут составить индивидуальные маршруты. Также предполагается, что волонтёры на остановках и в самом транспорте будут раздавать буклеты и разъяснять, как изменится маршрутная сеть. Кроме того, на сайте горадминистрации появится программа, в которой можно указать точку отправления и место, куда нужно попасть, и смоделировать свой оптимальный маршрут.