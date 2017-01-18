В регионе не прекращается рост числа компаний-банкротов

За три года число банкротящихся предприятий в Свердловской области увеличилось в два раза. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области зафиксировал существенный рост банкротящихся предприятий. Только за девять месяцев 2016 года в арбитражный суд региона поступило 1 836 дел о финансовой несостоятельности свердловских компаний. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова уже сформулировала план совместных действий с региональным кабмином по выправлению ситуации. В то же время юристы полагают, что сделать это в ближайшей перспективе вряд ли получится — напротив, следует готовиться к ухудшению.

Количество дел о банкротстве предприятий растёт год от года. Так, в 2013 году в арбитражный суд поступило 821 дело о финансовой несостоятельности, в 2014-м — 1 187, в 2015-м — 1 389 дел. В прошлом году вновь увеличение. Причём процессов, закончившихся введением процедуры финансового оздоровления, в минувшем году было всего четыре, в 2013–2014 годах по одному, а в 2015-м таких решений и вовсе не было вынесено.

Прошлый год отметился не только крайне высоким количеством банкротств, но и их последствиями: акциями протеста, голодовками, уголовными делами. Так, к примеру, прокуратура Свердловской области инициировала расследование вероятной продажи госимущества ОАО «Таватуйский рыборазводный завод» по заниженной стоимости. Более того, в дальнейшем земельный участок завода (2,6 гектара) будет продан под строительство коттеджного посёлка, несмотря на требование в течение пяти лет осуществлять профильную деятельность, говорится в коллективном обращении бывших работников предприятия.

Крупнейший налогоплательщик закрывается в посёлке Махнёво. Речь о ЗАО «Уралнерудсервис», который оставляет муниципальный бюджет без существенной доли дохода. В Верхней Синячихе работники ООО «Литой элемент ВСМЗ» (бывшие сотрудники АО «Верхнесинячихинский завод ВСМЗ», ООО «НИГМАС») ожидают возбуждение уголовного дела по факту невыплаты им заработной платы. В Артёмовском порядка 1,8 тысячи сотрудников АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» рискуют остаться без работы из-за долга предприятия перед ООО «ГРОСС» в размере 1,4 миллиарда рублей.

Снизить количество подобных процессов и невостребованных кадров уральской бирже труда, по мнению Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, поможет комплексная работа сразу по нескольким направлениям: сопровождение процессов о банкротстве с приоритетом выплаты заработной платы высвобождённым сотрудникам, усиление работы правоохранительных органов по выявлению преднамеренных банкротств и многократная проверка конкурсных управляющих перед назначением.

— У нас несколько писем отправлено в адрес правительства Свердловской области и министерства экономики по уже новым адресам. Не очень хочется нам сейчас их называть — надеемся, что справимся. Если мы не остановим этот рост, то грош цена нам всем. Я думаю, что наше амбициозное сегодняшнее правительство сделает всё, чтобы ситуация в сфере банкротства всё-таки сокращалась, — сообщила «ОГ» омбудсмен.

Однако юристы, специализирующиеся именно на арбитражной практике, оптимизма Татьяны Мерзляковой не разделяют. По мнению адвоката Евгения Витмана, в краткосрочной перспективе стоит ожидать не улучшения, а только ухудшения сложившейся ситуации.

— Большое число банкротств — это всегда следствие той экономической ситуации, которая складывается. Если что-то в этом направлении начнёт улучшаться, то, конечно, начнёт улучшаться и ситуация с банкротствами — их станет меньше. Не стоит исключать и тот факт, что коммерсанты научились пользоваться этим инструментом для того, чтобы в том числе списать долги и структурировать свою задолженность, — пояснил юрист, отметив, что главным образом на увеличение банкротов всё же влияет именно экономический кризис, и тенденции к излечению которого пока не наблюдается.