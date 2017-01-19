На Среднем Урале стали производить эфирные масла

Опытная установка паровой дистилляции позволяет за час получить около пяти миллилитров эфирного масла. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Впервые в Свердловской области стали производить эфирные масла из лекарственных растений местной флоры. Опытную установку опробовали в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) в конце прошлого года и тогда же получили первую продукцию.

Правда, эфирные масла — это та продукция, учёт которой ведётся не тоннами, и даже не литрами. В общемировой практике принято указывать стоимость эфирных масел за миллилитр. При переработке эфиромасличного сырья выход готовой продукции составляет всего 1–2 процента. Именно поэтому эти ароматные эликсиры так ценятся. В России до 90 процентов всех используемых эфирных масел — из-за рубежа. И это та сфера, которой практически не коснулось импортозамещение, столь популярное нынче в нашем сельском хозяйстве. Впрочем, дело поправимо — считают в уральском аграрном вузе.

Первой на опытной установке испробовали полынь. На очереди — мята перечная, мелисса. Причём перерабатывать можно как заготовленное сухое сырьё, так и свежую зелень. В дело можно пустить также хвою пихты, можжевельника, сосны, коими богаты наши леса.

Как рассказывает декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин, толчком для изысканий стало сотрудничество уральского вуза с НИИ сельского хозяйства Крыма, где накоплен богатый опыт по выращиванию и переработке таких растений. Но там и больше солнца, тепла, а могут ли растения, выращенные на Урале, дать качественный целебный продукт?

— Самое интересное, что в нашей климатической зоне, где более короткий вегетационный период, мы имеем и более интенсивный приток фотосинтетически активной радиации. Благодаря чему накопление полезных веществ в растениях идёт в разы быстрее. Мы хотим это проверить и отдали первую партию полученной продукции для анализа в НИИ сельского хозяйства Крыма, — говорит Михаил Карпухин.

Кстати, крымские специалисты помогли уральцам смонтировать и установку для получения эфирных масел. Получают их здесь методом паровой дистилляции. При таком способе производства все свойства эфирных масел сохраняются в первозданном виде.

Одновременно расширяется коллекционный участок лекарственных культур УрГАУ, сейчас в опытном хозяйстве вуза, расположенном в Белоярском городском округе, возделывают уже более двухсот лекарственных трав, многие из которых являются эфиромасличными. На нынешнем этапе, как пояснил Михаил Карпухин, идёт отработка технологии, подбор лекарственных растений из уральской флоры, которые годятся для такой переработки. Но завтра, возможно, к этому делу проявят интерес фермеры, крупные хозяйства, и начнётся промышленное производство уральских эфирных масел. А в ближайшем будущем может появиться даже новая отрасль сельского хозяйства — лекарственное растениеводство.

Михаил Карпухин: «Ещё одна культура, произрастающая на Урале, из которой можно получить эфирное масло — лофант. Даже высушенный, он очень ароматен, заготовляли его прошлым летом наши студенты». Фото: Александр Зацев