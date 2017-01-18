В Екатеринбурге открылось заведение греческого фастфуда

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

В конце прошлого года в Екатеринбурге появилось первое заведение, где представлена греческая кухня. «Сувлачная» – бистро с национальным фастфудом. В меню широко представлен гирос – блюдо греческой кухни, сходное с донер-кебабом или шаурмой, и сувлаки – небольшие шашлыки на деревянных шпажках.

Владельцами стала семейная пара Алексей и Ольга Баранские, это их первое заведение в Екатеринбурге. Как рассказывают владельцы, персонал «Сувлачной» обучался в Сочи у греческого шеф-повара. Интерьер кафе минималистичен – преобладает кирпич, тёмное дерево и металл. Как и большинство новых заведений столицы Урала, это имеет открытую кухню.