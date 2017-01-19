Сидр признали сельхозпродуктом

*Сидр – слабоалкогольный напиток, который получают методом брожения яблочного сока.

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Правительство включило сидр* в перечень сельхозпродукции. Это означает, что теперь его изготовители наравне с другими аграриями получат доступ к льготным кредитам.

Популярность сидра в России в последнее время растёт. В 2016 году его продажи впервые превысили продажи ликёро-водочных изделий крепостью до 25 градусов. С 1 января акцизы на сидр выросли в два раза. По нашим данным, в области сидр официально не производят, тем не менее он есть в алкогольной карте почти каждого питейного заведения.

– У нас в ассортименте сидр из Барнаула, шотладский, французский. Его заказывают не очень активно, по сравнению с пивом – слёзы, – рассказывает владелец екатеринбургского бара Butcher Андрей Семёнов. – Однако люди берут его чаще, чем раньше. Пока я не вижу для сидра особой перспективы – в России, в отличие от стран, в которых он популярен (например, Испании), нет технологий, нет подходящих яблок. У нас до сих пор не очень понимают, что это такое, а каждая гастрономическая новинка требует многолетней шлифовки.