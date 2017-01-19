Областная газета
Экономика 19 января 2017, 06:00

ФАС проверит кафе в аэропортах из-за высоких цен

  • Опубликовано в №9 от 19.01.2017 

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев пообещал возобновить проверку ценообразования в заведениях общепита, расположенных на территории аэропортов России. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации РФ.

По мнению одного из участников слушаний, стоимость воды и чая в аэропортах в разы выше, чем в подобных заведениях на железнодорожных вокзалах. Игорь Артемьев с этим согласился и отметил, что в границах аэропортов зачастую работают или монопольные компании, или 3–4 кафе, которые занимают доминирующее место на этом участке потребительского рынка.

Последняя масштабная проверка ФАС по этому поводу прошла в 2010 году, когда тысячи пассажиров засыпали ведомство жалобами на непомерно высокие цены на продукты питания. Проблема завышенных цен в заведениях общепита касается всех аэропортов, в том числе Кольцово.

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