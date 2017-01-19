За четыре года объём выплаченных жилищных налоговых вычетов увеличился с 3,3 до 6 млрд рублей

В свердловском Управлении ФНС отмечают ежегодный рост количества граждан, желающих получить налоговый вычет. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

С первых рабочих дней января в налоговой начали принимать заявления на получение налоговых вычетов за 2016 год. Заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления ФНС по Свердловской области Сергей Барышников рассказал о том, как получить самые востребованные вычеты — на покупку жилья, оплату обучения и лечение.

Имущественный вычет

Самый популярный налоговый вычет — имущественный, на покупку жилья. Делается он один раз в жизни. Суть его в том, что государство возвращает налогоплательщику до 13 процентов от стоимости квартиры либо расходов на строительство или приобретение жилого (не садового!) дома, или земли под него. Однако сумма вычета не может превышать двух миллионов рублей на человека.

— Количество заявителей на получение этого вычета увеличивается с каждым годом. Если в 2012 году за предыдущий год более 90 тысяч человек возвратили себе в общей сложности 3,3 миллиарда рублей, то уже в 2015 году жилищный вычет получили более 137,5 тысячи свердловчан на сумму почти 6 миллиардов рублей, — озвучил данные Сергей Барышников.

Жилищный вычет не имеет срока давности — обратиться можно когда угодно, но только при наличии документов о госрегитрации права собственности на жильё. Но нужно помнить, что это не просто компенсация — за каждый год вы можете вернуть не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога (13 процентов от официальной зарплаты).

Социальные вычеты

Также государство ежегодно может вернуть налогоплательщику по его заявлению 13 процентов от стоимости платного обучения и лечения. Сумма всех соцвычетов не должна превышать 120 тысяч рублей. Но плюсом к этой сумме отдельно устанавливается максимальный размер вычета на очное обучение одного ребёнка (до 24 лет) — 50 тысяч рублей. В отличие от жилищного вычета, здесь можно возместить только расходы за последние три года.

— в 2015 году 16,7 тысячи свердловчан скомпенсировали свои расходы на обучение детей 72 миллиона рублей, на своё обучение (а также своего брата или сестры до 24 лет) почти 23 тысячи человек получили 106 миллионов рублей. За платные медуслуги и приобретение лекарств для себя, родителей и детей 46 тысяч жителей региона вернули 227,4 миллиона рублей, — поделился Сергей Барышников.

Как подавать заявление и декларацию?

Все необходимые бланки можно получить в любой налоговой или скачать их на сайте nalog.ru. Сдавать пакет документов можно в течение всего года в налоговую по месту жительства. Но удобнее открыть на сайте service.nalog.ru/lk/ личный кабинет, получив пароль в любой налоговой или воспользовавшись своим паролем к сайту «Госуслуги», если вы там зарегистрированы. Кроме самого заявления, потребуется заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ (можно также в своём личном кабинете). В 2015 году электронные декларации подали 18 тысяч свердловчан.