Четвёртое Российско-китайское ЭКСПО пройдёт в китайском Харбине в июне

Фото: expoclub.ru

Сюжет Международный проект «ОГ»

«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Мероприятие состоится 15–19 июня, сообщила газета «Хэйлунцзянская экономика».

Темой четвёртой выставки станет активизация точек сотрудничества и содействие инновационному развитию. В центре внимания Российско-китайского ЭКСПО будет взаимодействие между малыми и средними предприятиями двух стран, трансграничная электронная коммерция и расчёт, интеллектуальное производство, экологичное сельское хозяйство, упрощение таможенного оформления. В рамках ЭКСПО планирует провести 32 мероприятия.

Выставка ЭКСПО разместится в трёх закрытых павильонах (китайско-российское сотрудничество, международная мода и павильон электромеханического оборудования), а часть экспозиции представят на открытой площадке (возрождение регионов, международная логистика, возобновляемые источники энергии, механическое оборудование).