Поедем по-новому

Окончательная, третья версия, будет представлена в марте. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Вчера, 24 января, администрация Екатеринбурга и фонд «Город.PRO» презентовали вторую версию проекта новой схемы общественного транспорта, которая будет внедрена с 1 июля. В этом варианте учтены пожелания и рекомендации жителей города.

Доработанная схема была представлена депутатам Екатеринбургской гордумы (ЕГД). Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов и учредитель и руководитель проектов фонда «Город.PRO» Андрей Толмачёв больше часа отвечали на вопросы народных представителей.

Источник: екатеринбург.рф Скачать в pdf.

Прежде всего депутаты попеняли Игорю Федотову на то, как ведётся работа с населением при создании схемы. В частности, депутат Елена Дерягина заявила, что «депутатов бросили на амбразуру» и заставили столкнуться с возмущением граждан, которые боятся, что не смогут с 1 июля нормально добираться до привычных мест.

— «Фейсбук» и «Иннопром» — это не те места, в которых надо рассказывать о новой транспортной схеме, чтобы о ней достоверно узнали горожане, — резюмировали народные избранники.

Перечисляя достоинства новой маршрутной сети, докладчики рассказали, что транспортные предприятия начнут получать те 2 миллиарда рублей, необходимые для нормального функционирования общественного транспорта. Причём выгода будет обусловлена не тем, что люди будут платить существенно больше — для экономии граждан будет введён повременный тариф — а за счёт того, что подвижной состав будет полностью заполняться — сейчас, например, те же трамваи часто ездят пустые, не выдерживая конкуренции с маршрутками. На наглядных примерах разработчики также постарались опровергнуть утверждение, что с 1 июля придётся ездить только с пересадками.

— Большинство людей продолжат ездить без пересадок, некоторые будут ездить максимум с одной пересадкой. Сейчас с пересадками ездят 35 процентов жителей с гражданской «Екартой» и более половины льготников, — уточнил Андрей Толмачёв. Его содокладчик добавил, что при этом сохранятся все полторы тысячи остановок общественного транспорта, которые есть сейчас, и даже появятся новые.

Депутаты решили подключиться к обработке предложений, поступающих от горожан, но пока усомнились в том, что проект может быть реализован так же хорошо, как о нём сейчас рассказывают. В тот же день на презентации появились схемы уже для журналистов, а глава Екатеринбурга Евгений Ройзман привёл слова американского эксперта Джаретта Уокера, который проводил аналогичные транспортные реформы во многих городах мира и участвовал в разработке новой схемы для Екатеринбурга: «Вас будут ругать год, а потом будут говорить спасибо».