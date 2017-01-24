Поедем по-новому

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Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.
- Опубликовано в №13 от 25.01.2017
Вчера, 24 января, администрация Екатеринбурга и фонд «Город.PRO» презентовали вторую версию проекта новой схемы общественного транспорта, которая будет внедрена с 1 июля. В этом варианте учтены пожелания и рекомендации жителей города.
Доработанная схема была представлена депутатам Екатеринбургской гордумы (ЕГД). Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов и учредитель и руководитель проектов фонда «Город.PRO» Андрей Толмачёв больше часа отвечали на вопросы народных представителей.
Источник: екатеринбург.рф Скачать в pdf.
Прежде всего депутаты попеняли Игорю Федотову на то, как ведётся работа с населением при создании схемы. В частности, депутат Елена Дерягина заявила, что «депутатов бросили на амбразуру» и заставили столкнуться с возмущением граждан, которые боятся, что не смогут с 1 июля нормально добираться до привычных мест.
— «Фейсбук» и «Иннопром» — это не те места, в которых надо рассказывать о новой транспортной схеме, чтобы о ней достоверно узнали горожане, — резюмировали народные избранники.
Перечисляя достоинства новой маршрутной сети, докладчики рассказали, что транспортные предприятия начнут получать те 2 миллиарда рублей, необходимые для нормального функционирования общественного транспорта. Причём выгода будет обусловлена не тем, что люди будут платить существенно больше — для экономии граждан будет введён повременный тариф — а за счёт того, что подвижной состав будет полностью заполняться — сейчас, например, те же трамваи часто ездят пустые, не выдерживая конкуренции с маршрутками. На наглядных примерах разработчики также постарались опровергнуть утверждение, что с 1 июля придётся ездить только с пересадками.
— Большинство людей продолжат ездить без пересадок, некоторые будут ездить максимум с одной пересадкой. Сейчас с пересадками ездят 35 процентов жителей с гражданской «Екартой» и более половины льготников, — уточнил Андрей Толмачёв. Его содокладчик добавил, что при этом сохранятся все полторы тысячи остановок общественного транспорта, которые есть сейчас, и даже появятся новые.
Депутаты решили подключиться к обработке предложений, поступающих от горожан, но пока усомнились в том, что проект может быть реализован так же хорошо, как о нём сейчас рассказывают. В тот же день на презентации появились схемы уже для журналистов, а глава Екатеринбурга Евгений Ройзман привёл слова американского эксперта Джаретта Уокера, который проводил аналогичные транспортные реформы во многих городах мира и участвовал в разработке новой схемы для Екатеринбурга: «Вас будут ругать год, а потом будут говорить спасибо».
Что изменилось
Схема дополнилась новыми маршрутами, о которых просили екатеринбуржцы. В частности, продлены автобусные маршруты до ЖБИ (с улицы Новгородцевой до центра можно ехать без пересадок), введён экспресс-маршрут от Кольцово до станции метро Ботаническая (жители посёлка смогут доехать до пересадочного узла и воспользоваться другими видами транспорта для перемещения до центра). Несколько направлений были немного изменены (те, что заканчивались около главного здания УрФУ, продлили до ЖБИ или Синих Камней), а также появились новые маршруты, например, по улице Московской, который будет запущен в следующем году. Кроме того, на схеме микрорайон Химмаш обслуживается как троллейбусами, так и автобусами.
Кстати
Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских направил запросы сити-менеджеру Александру Якобуи председателю думы Екатеринбурга Евгению Ройзману с предложением инициировать референдум по новой транспортной схеме города. Если они не поддержат идею с референдумом, в таком случае депутат готов лично возглавить инициативную группу граждан и собрать 50 тысяч подписей за проведение народного голосования по транспортной реформе.