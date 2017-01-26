На СУГРЭС будут демонтировать турбину из рейхстага

Одна из табличек для персонала, снятых с немецкой турбины. «Внимание, внутренняя резьба на корпусе»

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

В январе этого года на Среднеуральской ГРЭС вывели из работы и начали готовить к демонтажу три самых старых турбоагрегата станции — первый, второй и пятый. Построены они были ещё до Великой Отечественной войны, и каждый из них по праву может стать музейным экспонатом. Но самая интригующая история у пятой турбины, что когда-то работала в рейхстаге.

Турбина была выпущена на заводе фирмы «Siemens-Schuckertwerke» в Германии и установлена на электростанции в рейхстаге (в здании немецкого парламента были свои мощности по выработке электроэнергии). После войны в 1947 году её демонтировали и в качестве репарации вывезли в СССР. С 1949 года и до самого последнего времени она работала на Среднеуральской ГРЭС, вырабатывала электрическую энергию. А с начала 60-х годов прошлого века турбина была задействована в выработке тепловой энергии.

Сколько же всего лет проработала эта турбина? По словам главного специалиста по эксплуатации тепломеханического оборудования станции Вадима Бухмана, точно назвать этот срок невозможно — нет данных о том, сколько лет она эксплуатировалась в Германии. На табличке с генератора есть лишь дата изготовления — 1930 год. Возможно, немецкая турбина отработала более 80 лет.

Но, как считает Вадим Бухман, старые советские агрегаты, что одновременно с немецкой турбиной выводятся сейчас из эксплуатации, не менее заслуженные и тоже раритетные. Например, турбина номер один была выпущена на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина (сейчас — компания «Силовые машины») в 1931 году. Турбина работала с начала запуска станции, с января 1936 года. Вот так на одной площадке десятилетиями работали турбина завода, носившего когда-то имя Сталина, и турбоагрегат из сердца побеждённой Германии.

Какая судьба ждёт эти турбины завтра? Возможно, они окажутся в музеях предприятий, выпустивших их когда-то. Во всяком случае, такой интерес проявили и в компании «Сименс», и на наших «Силовых машинах». Но у Вадима Бухмана, проработавшего на станции более 36 лет, есть и своё мнение:

— Для нас, кто работал с этими турбинами, они больше, чем просто железки. Хотелось бы, чтобы после демонтажа их оставили на территории станции в качестве музейных экспонатов.