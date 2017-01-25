Отрасль, тяжёлая на подъём

Перед ОПК Свердловской области стоит задача увеличить выпуск гражданской продукции. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в Свердловской области вырос почти на 11,5 процента. Об этом накануне Президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Достигнуть таких успехов удалось во многом благодаря гособоронзаказу, убеждены руководители региональных союзов промышленников и оборонщиков. Однако с учётом того, что финансирование от армии вскоре сильно сократится, от дальнейшего замедления темпа промышленность может спасти только диверсификация производства.

Согласно открытым данным, которые опубликовало управление Федеральной службы государственной статистики, рост показали предприятия в сфере добычи полезных ископаемых на один процент, обрабатывающие производства — на 7,8 процента и производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 9,5 процента. Общий оборот свердловских организаций в 2016 году по хозяйственным видам экономической деятельности в отчётный период минувшего года составил 4,2 триллиона рублей. Это на 2,6 процента выше, чем за аналогичный период 2015 года.

Как пояснила «ОГ» исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, статистический рост промышленности по большей мере обеспечил военно-промышленный комплекс. С гособоронзаказом, к слову, по её мнению, и связана главная проблема перспектив дальнейшего развития промышленности региона.

— Что будет, когда завершится основная стадия гособоронзаказа? Программы модернизации армии рассчитаны до 2020 года. Насколько я понимаю, сейчас как раз идут поиски ниш предприятиями ОПК по выпуску гражданской продукции, — говорит Вшивцева.

О возможном скором замедлении роста индекса промышленного производства также говорит и заместитель генерального директора Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Кукарских. По его мнению, это напрямую связано с тем, что основное финансирование в крупных объёмах по гособоронзаказу закончится уже в 2018 году и монопроизводственные предприятия ОПК рискуют уйти в вынужденный простой.

— Далеко не на всех предприятиях можно производить гражданскую продукцию. Вот взять, к примеру, любое боеприпасное предприятие. У них оборудование рассчитано только на такое производство. Какую гражданскую продукцию можно на нём производить? Никакую иную, — пояснил Кукарских.

Отдельно Владимир Кукарских указал на ситуацию с ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина», у которого годовой оборот составляет около 60 миллиардов рублей. Чтобы к 2020 году доля гражданской продукции, выпускаемой на заводе (уборочные машины и погрузчики), достигла 40 процентов от текущего оборота, нужно продать техники на 24 миллиарда рублей. Найти покупателей на такой объём продукции фактически невозможно.

Замгендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» Александр Косинцев в комментарии «ОГ» (смотри первую полосу сегодняшнего номера) подтвердил, что перед ОПК сегодня стоит задача увеличить выпуск гражданской продукции. По его словам, вечно держаться на гос-оборонзаказе действительно не выйдет. Владимир Кукарских пояснил, что предприятиям в этой ситуации остро необходима государственная поддержка. В данный момент среди оборонщиков ведётся сбор предложений по диверсификации производств. Они (предложения) будут сформированы в единый свод тезисов уже третьего марта в ходе годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности.

Отметим, что тему частичной переориентации предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции неоднократно поднимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своей программной статье «Переломный момент» глава региона пояснил, что в экономическом блоке программы «Пятилетка развития», которая составляется с осени 2016 года, будет детализирован план мероприятий с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. При необходимости будут разработаны новые государственные программы Свердловской области.