РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на проезд в пригородных поездах

Опубликовано в №14 от 26.01.2017 под заголовком «Магистральный подход»

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

Новые тарифы не ударят по карману

В середине января в Екатеринбурге официально объявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 февраля за поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро мы будем платить уже 28 рублей. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия. Ранее РЭК Свердловской области утвердила и новые тарифы на проезд в пригородных поездах (подорожание прошло с 1 января). Как формируется тариф на пригородные перевозки, из чего он складывается и сколько свердловчане будут платить за поездку в электричке? Вот что на эти вопросы ответили в пресс-службе Свердловской магистрали.

С 2011 года пригородный комплекс работает по схеме, когда регионы делают заказ перевозчику на транспортное обслуживание населения и самостоятельно устанавливают тарифы. Для этого они просят перевозчиков обосновать расходы, а потом с учётом полученных данных утверждают тарифы для пассажиров. При этом органы власти, как правило, назначают тарифы для населения ниже экономически обоснованного уровня, а разницу (так называемые выпадающие доходы перевозчика) компенсируют ему из бюджета.

Напомним, экономически обоснованный уровень затрат включает в себя расходы пригородных компаний, необходимые для организации перевозки. Например, аренду подвижного состава, железнодорожной инфраструктуры (перронов, путей, контактной сети с учётом электроэнергии), выплату зарплат, уборку электричек, оформление билетов.

Инфляция и удорожание материалов приводят к тому, что затраты увеличиваются. Поэтому рост тарифов становится объективной экономической реальностью. И не только в нашем регионе. С 1 января в границах СвЖД новые тарифы утвердили также Пермский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В Свердловской области тариф проиндексирован на 4%. Но данное решение не ударит по карману пассажиров. Например, стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне (это расстояние до 5 км) увеличилась всего на 1 рубль и теперь составляет 28 рублей. В 28 рублей обойдётся и поездка в популярной у екатеринбуржцев «городской электричке». Столько же с 1 февраля будет стоить проезд и в других видах городского общественного транспорта. В среднем на 5-10 рублей подорожал проезд в скоростных комфортабельных «Ласточках», которые курсируют из Екатеринбурга до Нижнего Тагила (до 260 рублей), Каменска-Уральского (до 217 рублей) и Кузино (до 145 рублей).

Билет на электричку – по ЕКАРТе!

С января этого года купить билет на электричку стало ещё проще. Теперь за него можно рассчитаться электронной транспортной картой Екатеринбурга – ЕКАРТой. Такую возможность предложила пассажирам ОАО «Свердловская пригородная компания».

В пригородных железнодорожных кассах были установлены специальные устройства, которые считывают данные с ЕКАРТы. Поэтому теперь с её помощью можно оплатить проезд не только в городском общественном транспорте, но и в пригороде. Для этого подойдёт тарифный план «электронный кошелёк».

На данный момент купить билет на электричку по ЕКАРТе можно в пригородных кассах станций Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Шарташ и Кольцово. Там же можно пополнить баланс транспортной карты.

Стоит отметить, что «Свердловская пригородная компания» активно развивает электронные пассажирские сервисы, внедряет новые каналы продаж проездных документов. Сейчас билет на электричку можно купить через терминалы самообслуживания на вокзалах, на сайте компании, а также через мобильное приложение «Пригород». В стационарных кассах билет можно оплатить банковской картой. Сейчас специалисты СПК внедряют сервис бесконтактной оплаты, когда не нужно вводить пин-код, достаточно просто поднести карту к считывающему устройству.

Прогрессивные технологии повсеместно проникают в нашу жизнь, и железнодорожники стараются не отставать. В Екатеринбурге (на о.п. ВИЗ) и на вокзале Челябинска установлены турникетные линии – автоматизированные системы контроля проездных документов. Как в Москве. А недавно, по просьбам пассажиров, СПК выпустили для этих станций специальную карту «Сопровождающий». Она нужна тем, кто встречает или провожает друзей и родственников и хочет выйти на платформу.

Чтобы пройти через турникет, сопровождающий должен получить карту в билетной кассе, внеся залог 50 рублей. После выхода с платформы он сдаёт карту обратно, и кассир возвращает ему деньги. В СПК уточнили, что карта «Сопровождающий» не даёт права на проезд в пригородных поездах.

Каждую среду в 18:15 и в пятницу в 9:45 слушайте на радио «Город FM 107,6» программу о железнодорожном транспорте «Магистральный подход».