Трамваям дадут зелёный свет

Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге в год перевозят 115 миллионов пассажиров. Что изменится в движении этого транспорта, когда появится новая маршрутная сеть «ОГ» выяснила у руководителей трамвайно- троллейбусного управления. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

Генеральный директор ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Сергей Нугаев и заместитель гендиректора Александр Серебренников рассказали «ОГ» о том, как внедрение новой маршрутной сети общественного транспорта повлияет на движение трамваев и троллейбусов в уральской столице.

— Насколько сильно поменяется работа вашего управления после внедрения новых маршрутов?

Сергей Нугаев:

— Практически не поменяется. Маршрутная сеть претерпит изменения в рамках существующей трамвайной колеи и троллейбусного провода. Сейчас маршрутов большое количество, и на определённых этапах линий они друг друга дублируют. В новой схеме это будет сведено к минимуму. А суть останется прежней: как ездили трамваи с Керамики до Эльмаша, так и будут ездить, как они ездили с Семи Ключей до 40 лет ВЛКСМ, так и будут.

Александр Серебренников:

— Во всех схемах маршрутов за основу взята такая величина, как интервал движения. На участках линий, которые идут по 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина, ВИЗ-бульвару, Малышева, Гагарина и Космонавтов (это основные направления), сегодняшний интервал движения между двумя трамваями останется. Но вагоны будут ходить по единому расписанию, разработанному не для группы маршрутов, а именно для одного, который будет ходить на одном участке. Не надо будет стоять и ждать, когда подойдёт 15-й или 1-й. Это всё будет один маршрут. Не надо будет 20 минут ждать свой маршрут, а нужно садиться на то, что подошло. А дальше — пересесть. Дублирование маршрутов — это запутывание пассажира.

Генеральный директор ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Сергей Нугаев назвал недовольство горожан внедрением новой транспортной схемы «вспышкой непонимания: чтобы ее преодолеть нужен медиаштурм, донесёт до населения, что ничего плохо не случится». Фото: Александр зайцев

Заместитель гендиректора ЕМУП «ТТУ» Александр Серебренников считает, что трамваи и троллейбусы рассчитаны на то, чтобы работать сами по себе - без дублирования автобусными маршрутами. Фото: Александр Зайцев

— Сколько маршрутов останется?

А.С.: — Будет всего семь основных маршрутов трамвая, плюс два коротких: до Зелёного острова и от Дворца спорта до Парка Маяковского. И десять маршрутов троллейбуса. Большинство маршрутов останутся длинными, как сейчас — они идут 30 и больше километров — и будут состоять из большого количества составов.

— Сколько подвижного состава будет задействовано?

А.С.: — И по количеству поездов трамвая, и по количеству троллейбусов всё остаётся на том же уровне, как было сегодня и вчера. Если выпускалось 260 поездов, то будет выпускаться 255 (вагонов 368). И по троллейбусу: было 190 троллейбусов — будет 180. Количество практически не изменится.

С.Н.: — Это всё расчётные цифры, реально количество, которое потребуется, покажет осень. Мы будем готовы добавить подвижной состав.

— Пересадок будет больше?

С.Н.: — Пассажир, который ездил с одного конца города на другой, так же доедет без пересадок. Кто совершал по нашей существующей схеме две-три пересадки, так же будет пересаживаться. Сейчас есть вспышка непонимания, чтобы её преодолеть, нужен медиаштурм, чтобы донести, что ничего плохого не случится. В конце марта, к 1 апреля, опубликуют новую маршрутную сеть, тогда можно будет конкретно рассказать, как и куда добраться.

А.С.: — Пересадки были и будут. Если взять трамваи, то у них 14 конечных станций. Если их соединить между собой беспересадочно, нужно 189 маршрутов — по два трамвая на маршруте. И ждать нужно будет часами.

— Говорилось, что внедрение новой схемы позволит улучшить финансовое состояние муниципальных предприятий. Вы ждёте увеличения доходов? Появления прибыли? Сколько пассажиров вам нужно перево-зить, чтобы улучшить материальное положение предприятия?

С.Н.: — У предприятия сейчас нет прибыли. Убыток приличный. Расходы нашего предприятия в год составляют 2,9 миллиарда рублей. Для того чтобы мы работали в ноль, нам нужно всех пассажиров без исключения (115 миллионов в год) возить за 27 рублей. Если оставлять существующее количество льготных категорий (их около 40 процентов): школьники, студенты и пенсионеры — то тариф, который обеспечит наше существование в ноль — должен быть 40–41 рубль. В новой сети будет новый тариф, могут появиться новые проездные, мы о них пока ничего не знаем.

А.С.: — Что будет с финансовым состоянием, будет понятно месяца через два-три после того, как будет введена новая система. Мы предполагаем, что это должно привлечь больше пассажиров, потому что будет понятнее, как ехать, транспорт будет ходить регулярно и быстро. Наше предприятие планово-убыточное. Перед ним никогда не стояло задачи приносить прибыль. У нас, прежде всего, социальная функция.

— На заседании Екатеринбургской гордумы депутатам рассказывали, что в перспективе в новой маршрутной сети трамваи получат преимущество на светофорах. Что это за система?

С.Н.: — Это есть за рубежом, в России — нет, но этот вопрос давно назрел. Пока это только планы. Преимущество достигается так: когда трамвай подходит к перекрёстку, блокирующая система переключает светофор в режим зелёного света. Когда трамвай пересекает светофор, светофорное регулирование продолжается в обычном режиме. Это будет удобно на маленьких перекрёстках 8 Марта — Авиационная, 8 Марта — Фрунзе.

Аварийные ситуации случаются очень часто. В основном по нерадивости автолюбителей. Фото: Алексей Кунилов

— Насколько часто случаются сбои в работе электротранспорта? Что будет сделано, чтобы предотвратить коллапс там, где встанут трамваи, если автобусных маршрутов на этом участке не будет?

А.С.: — Аварийные ситуации случаются очень часто. В основном по нерадивости автолюбителей. Для уменьшения этих рисков администрация города будет создавать дополнительную группу автобусов, которые будут работать по таким узким местам. Если случилась краткосрочная задержка движения из-за ДТП, то автобусы с соседней улицы частично переключатся на это направление по команде единого диспетчера. Отдельно будет какое-то количество автобусов, которое будет постоянно находиться в горячем резерве для подстраховки электротранспорта, чтобы выйти на их маршрут. Управлять этим процессом будет Центр управления перевозками, который создают в этом году.

— «Город.PRO» утверждает, что по Ленина трамваи будут ходить с интервалом 2,5 минуты. Интервалы будут меньше, чем в метро?

А.С.: — Да. Даже в сегодняшней маршрутной сети, когда по Ленина с десяток маршрутов, интервал между трамваями при регулярном движении — 1,7 минуты. Если вы придёте сегодня на Уралмаш на автономные троллейбусные маршруты, которые вообще на завязаны с центром города, там вы сможете сверять часы по их интервалам. В час пик расчётный интервал для 10-го и 8-го маршрутов установлен в 2 минуты, и он выдерживается. И доходы от этих маршрутов очень хорошие, они отлично справляются со своей работой без альтернативных видов транспорта. Трамвай и троллейбус потенциально могут работать исключительно одни. Сам по себе подвижной состав надёжный и проверенный. И вместимость большая. Роль трамвая и троллейбуса в новой маршрутной сети увеличится ещё больше — потенциально по посадочным местам мы можем ежедневно перевозить полтора миллиона человек на трамваях и троллейбусах.