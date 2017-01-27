Поручение Президента увеличило финансирование НКО в регионе

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

В Свердловской области утверждён план по увеличению финансирования социально ориентированных НКО. Уже в 2017 году объём государственной поддержки таких организаций составит примерно 130 миллионов рублей, ещё 38,8 миллиона рублей НКО выделят из областного бюджета в виде субсидий. Об этом вчера, 26 января, в ходе заседания областного кабмина сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Напомним, что выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин в прошлом году дал чёткий сигнал региональным властям больше доверять социально ориентированным НКО, призвав губернаторов и муниципальные власти не жадничать и по максимуму привлекать их в социальные проекты, а не отдавать по привычке подобные проекты госструктурам. Во многих регионах, в частности, в Свердловской области, президента услышали и уже приступили к реализации наказа.

В ходе вчерашнего заседания регионального кабмина губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что согласно поручению президента в Свердловской области будет поэтапное увеличение — до 10 процентов — объёма средств, выделяемых НКО. Первым делом, по словам главы региона, сегодня необходимо определить условия и результаты работы социально ориентированных НКО, провести обучение глав некоммерческих организаций для того, чтобы их деятельность соответствовала предъявляемым требованиям. Особое внимание нужно уделить работе с НКО на муниципальном уровне.

— Каждым ведомством социального блока определяются виды услуг, передаваемые для исполнения некоммерческому сектору, и механизм реализации поставленной задачи. Нам необходимо создавать для некоммерческих организаций реальную конкурентную среду, — отметил в своём докладе Павел Креков.

В ходе заседания глава региона также напомнил, что другие приоритетные задачи, стоящие перед областными властями, сформулированы в его программной статье «Переломный момент», опубликованной в «Областной газете» (номер за 25 января 2017 года).

Сегодня в Свердловской области зарегистрированы более шести тысяч НКО. За последние два года более 300 из них получили государственную поддержку.