Главой фонда капремонта области хотят стать двое

Сюжет Программа капремонта многоквартирных домов

С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Заявки на конкурс на замещение должности директора свердловского Фонда капремонта подали мэр Сухого Лога Станислав Суханови владелец УК «ЖКО Екатеринбург» Евгений Старокожев.

До 30 января ожидаются ещё две заявки. Первый этап конкурса пройдёт 2 февраля. Результаты будут известны в конце месяца.