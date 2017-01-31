МРСК Урала обезопасит уральских потребителей энергии от аварий на сетях

Генеральный директор МРСК Урала Сергей Дрегваль

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Генеральный директор МРСК Урала Сергей Дрегваль подвёл итоги 2016 года. Несмотря на то, что «сетевикам» удалось достигнуть абсолютного максимума по ряду финансовых и технических показателей, перед компанией поставлены серьёзные задачи на будущее: дальнейшее снижение операционных издержек и аварийности на сетях, а также существенное повышение оперативности при устранении технологических нарушений.

Финансовые успехи 2016 года

По словам топ-менеджера МРСК Урала, компания завершила минувший финансовый год с исключительно положительным результатом. За 2016 год выручка выросла до 65,4 миллиарда рублей.

— По итогам 2016 года показатели чистой прибыли компании мы прогнозируем на уровне 3,3 млрд рублей. Это абсолютный максимум. Причём максимум превышен значительно. В 2011 году чистая прибыль была зафиксирована на уровне 2,5 миллиарда рублей, а в прошлом году мы приблизились к этому показателю — 2,4 миллиарда. Увеличение обусловлено в том числе успешной реализацией программы снижения издержек и получением дополнительного дохода от переоценки акций «Ленэнерго», — пояснил Сергей Дрегваль.

Долговая нагрузка компании была снижена на сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Целевые показатели все были достигнуты, задача правительства по снижению операционных издержек была выполнена, и на 2017 год руководство компании прогнозирует его выполнение. В этом году компания рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 2,2 млрд рублей.

Проблемная дебиторская задолженность

На текущий момент гарантирующие поставщики и потребители задолжали уральским «сетевикам» свыше 9 миллиардов рублей (3,7 миллиарда рублей просроченной задолженности), констатирует глава МРСК Урала. Крупнейшие неплательщики: ПАО «Челябэнергосбыт» (общая задолженность — 2,2 миллиарда рублей), ОАО «Роскоммунэнерго» (порядка 700 миллионов), ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» (320 миллионов), АО «Оборонэнергосбыт» (363 миллиона рублей). Положительным моментом Сергей Дрегваль назвал возможность взыскивать эти суммы с повышенным процентом.

— В конце позапрошлого года были приняты поправки, которые позволяют нам взыскивать повышенные проценты вплоть до 30%. По сути, сегодня введены штрафные санкции, которые мы можем и успешно применяем. Хочу подчеркнуть, что позиция компании по взысканию задолженности остаётся принципиальной. Мы в полной мере продолжим реализовывать комплекс мер по укреплению платёжной дисциплины, используя для этого механизмы как административного, так и правового воздействия.

Снижение аварийности

На сегодня одна из главных задач — дальнейшее снижение аварийности на сетях и ещё большее повышение оперативности при устранении технических нарушений энергоснабжения потребителя.

«Наша глобальная задача максимально минимизировать время на ликвидацию внештатных ситуаций и их последствий. Три главные задачи для МРСК Урала – это надёжность, доступность, безопасность», – сообщил Сергей Дрегваль.

Сергей Дрегваль признал, что отключение электроснабжения в ноябре 2016 года, в результате которого без света осталось порядка 117 тысяч жителей района Уралмаш в Екатеринбурге, ещё больше скорректировало работу компании по превентивной работе с аварийностью.

— Комиссия по расследованию инцидента на Уралмаше, в которую вошли все контролирующие органы, в том числе и Ростехнадзор, завершила свою работу. Её члены провели самое тщательное расследование инцидента. В результате была установлена причина обрыва — сложнодиагностируемый дефект крепления грозотроса. Аналогичные технические решения по креплению грозотроса взяты в компании на особый контроль. Уже проведён мониторинг всех таких конструкций. Проведены внеплановые осмотры данных защитных элементов линий электропередачи. Так, например, в конце ноября наши специалисты провели ремонтные работы на линии 110 кВ в Нижнем Тагиле, устранив намечающийся дефект. Конечно, в ноябрьской ситуации сыграл роль целый ряд факторов, которые привели к продолжительному восстановлению энергоснабжения. К тому же мороз усложнил ремонт. Но я подчеркну, что технический персонал сработал хорошо. Есть некоторые вопросы к организации работ. Наверное, могли и быстрее сделать. Ситуацию мы проанализировали и выводы сделали, — пояснил гендиректор МРСК Урала.

В целом в 2016 году отмечено снижение аварийности в сетевом комплексе МРСК Урала на 24%. В ПАО «Россети» значительное снижение происходит от года к году – на 20-30%. В том числе уменьшился период устранения технологических нарушений. На данный момент достигнут средний показатель в 2,5 часа (снижение порядка 14%). Но компания намерена улучшить и этот параметр работы.

— Перед всеми сотрудниками сетевого комплекса руководством ПАО «Россети» ставится задача по максимальной минимизации времени восстановления электроснабжения. Нормативными документами, например, определена особая категорийность. Например, вернуть свет бытовым потребителям, которых относят к третьей категории, мы должны в течение суток. Но, поверьте, энергетики всегда прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить электроснабжение максимально оперативно.

Планы на 2017 год и кадровые изменения

По словам Сергея Дрегваля, прибыль на этот год прогнозируется на уровне 2,2 миллиарда рублей. Ремонтная программа 2017 года сформирована в объёме 1,8 млрд рублей. Инвестиционные планы компании останутся на уровне 2016 года и не претерпят секвестирования. Ключевые направления инвестиций – реконструкция, реновация основных фондов и технологическое присоединение новых потребителей.

Также глава МРСК Урала отметил и тот факт, что в начале 2017 года внутри руководства МРСК Урала и ЕЭСК произошли кадровые изменения. Так, в повестку совета директоров компании включён вопрос по согласованию на должность главного инженера компании Вадима Локтина, исполняющего эти обязанности с ноября 2016 года.

И.о. главы Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК) стал заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — глава филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский. Он будет совмещать свою работу сразу в двух подразделениях компании. В июне прошлого года решением годового общего собрания акционеров было принято положительное решение акционерами о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЕЭСК» ОАО «МРСК Урала». Стратегическими целями данного управленческого решения об изменении системы корпоративного управления ЕЭСК являлись: повышение эффективности функционирования всего сетевого комплекса Свердловской области, включая столицу Урала, интеграция планов развития предприятий, входящих в состав ОАО «МРСК Урала», а также улучшение управляемости электросетевыми объектами в зоне ответственности энергетической компании. Новое кадровое решение позволит продолжить данную работу.