В Харбине в 2018 году построят логистический узел с Россией

Сюжет Международный проект «ОГ»

«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.

Опубликовано в №19 от 2.02.2017

Строительство центра для товарооборота с Россией предусмотрено в трёхлетнем плане по развитию логистики города на 2016–2018 годы. Об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Логистическая база будет использоваться прежде всего как распределительный центр экологически чистых пищевых продуктов и зерна, которые ввозятся из РФ. Кроме того, Харбин создаст более удобную и быструю систему таможенного оформления. Также в Москве появится склад харбинской компании «Е Су Тун».

Отметим, что в 2017 году в аэропорте Харбина началось строительство экспериментальной зоны свободной торговли с Екатеринбургом, а также там был возведён склад для трансграничной электронной коммерции.