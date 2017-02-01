Областная газета
Экономика 1 февраля 2017, 19:30

В Харбине в 2018 году построят логистический узел с Россией

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«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.



  • Опубликовано в №19 от 2.02.2017

Строительство центра для товарооборота с Россией предусмотрено в трёхлетнем плане по развитию логистики города на 2016–2018 годы. Об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Логистическая база будет использоваться прежде всего как распределительный центр экологически чистых пищевых продуктов и зерна, которые ввозятся из РФ. Кроме того, Харбин создаст более удобную и быструю систему таможенного оформления. Также в Москве появится склад харбинской компании «Е Су Тун».

Отметим, что в 2017 году в аэропорте Харбина началось строительство экспериментальной зоны свободной торговли с Екатеринбургом, а также там был возведён склад для трансграничной электронной коммерции.

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