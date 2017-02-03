Областная газета
Экономика 3 февраля 2017, 06:00

Число заявлений о личном банкротстве выросло в три раза

Не всегда банкротство спасает от долгов. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №20 от 3.02.2017

В четверг, 2 февраля, Арбитражный суд Свердловской области подвёл итоги работы за прошлый год.

Как рассказал зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников, рост количества дел о несостоятельности связан с тем, что стало больше заявлений о банкротстве граждан (266 — в 2015 году и 852 — в 2016 году). При этом количество заявлений о признании несостоятельными юридических лиц практически не изменилось (1 340 — в 2015 году, 1 369 — в 2016 году). У большинства банкротящих себя граждан задолженность составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Заявление о несостоятельности в 60 процентах случаев подают кредиторы и в 35 процентах — сами должники. Часто процедуру банкротства начинают в отношении тех, кто выступал поручителем по кредитам других лиц, которые не смогли расплатиться.

— Граждане раньше набрали кредитов, и сейчас активно пользуются появившейся с октября 2015 года возможностью освободиться от них, — прокомментировала председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.

Дмитрий Крашенинников также прокомментировал рекламу юридических компаний, в которой клиентам обещают полное освобождение от долгов.

— Реклама услуг и конечный результат могут не совпадать. Вопрос о том, освобождается гражданин от долгов по результатам процедуры или нет — решает суд. Если в ходе производства по делу выявляется, что гражданин открыто сотрудничал с судом, арбитражным управляющим, кредиторами, до банкротства не скрывал и не реализовал имущество по низким ценам, не переоформлял его на третьих лиц, то его могут освободить от долгов. А если выявляются факты, свидетельствующие об обратном, они являются основанием для признания долгов за банкротом, — сказал спикер.

По его данным, в 2016 году по 439 делам о личном банкротстве была введена процедура реализации имущества должника (крайняя мера) и по 89 делам произведена реструктуризация долга. Дмитрий Крашенинников уточнил, что в арбитражном суде региона работает юридическая клиника Уральского государственного юридического университета, где граждан бесплатно консультируют студенты о возможностях личного банкротства.

Кстати

С 2017 года госпошлина на заявление о несостоятельности физических лиц снизилась с 6 тысяч рублей до 300 рублей.

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