Областная газета
Экономика 3 февраля 2017, 19:09

АМЗ может рассчитывать на выделение средств из Фонда развития промышленности

На заводе чиновникам, в частности, показали новый осевой вентилятор для тоннелей «Проект VP», который по многим техническим параметрам превосходит зарубежные аналоги. Фото: ventprom.com

  • Опубликовано в №21 от 4.02.2017

Власти Свердловской области пообещали руководству АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» финансовую помощь. Накануне предприятие с рабочим визитом посетили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

— Предприятие «ВЕНТ-ПРОМ» важно не только для Свердловской области, а в целом для России. Оно уникально своими технологиями и своими компетенциями — кроме них, это оборудование никто не выпускает. И его потеря равнозначна полному уходу на импортную зависимость. А это в категорической форме делать нельзя, — заявил Сергей Пересторонин.

Общим лейтмотивом совещания ожидаемо стала тема помощи предприятию со стороны региональных властей. Чиновники отметили, что за конфликтом внутри хозяйствующего субъекта пристально следили с самого начала по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. И теперь, когда предприятие заявляет о намерении продолжать работу, власти намерены активно включиться в его развитие.

Яркая экспортная ориентированность продукции предприятия и его нацеленность на модернизацию производства вкупе с увеличением количества рабочих мест, убеждён Алексей Орлов, позволяет АМЗ рассчитывать на финансирование из средств Фонда развития промышленности (3,5 миллиарда рублей из федерального и 300 миллионов — из регионального), предоставляющего льготные условия кредитования: деньги выдаются на пять лет под пять процентов годовых.

— Наша задача — поддерживать инициативы по модернизации, по техническому перевооружению, по продвижению продукции. Имея такие задумки, предприятие не может не рассчитывать на поддержку не только региональных, но и федеральных властей, — пояснил первый замгубернатора, отметив, что для АМЗ будет также организована консультация по применению норм 43-го областного закона, который предоставляет предприятиям льготы по налогу на прибыль и на имущество.

Стоит отметить, что информация о результатах сегодняшнего обсуждения и потенциальные меры поддержки будут доведены до сведения Евгения Куйвашева уже в грядущий понедельник, 6 февраля. Тогда же будут переданы и обращения представителей трудового коллектива градообразующего предприятия.

Напомним, что финансовые проблемы у АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» начались осенью прошлого года, сразу после того, как Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми обязал завод выплатить ООО «Гросс» 1,4 миллиарда рублей, из которых порядка 730 миллионов рублей — «упущенная выгода». Непосредственно после этого всем рабочим разослали уведомления о грядущем сокращении в связи с заморозкой счетов предприятия.

Тем не менее уже 23 января 2017 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение, следовательно, угроза банкротства была отложена на неопределённый срок.

— Соответственно, ушла угроза увольнения сотрудников. Пострадали бы порядка двух тысяч человек, с учётом членов семей более чем 500 работников предприятия. Ведь понятно, что это был прямой путь к банкротству. Сейчас ситуация стабилизировалась, и можно спокойно работать, — рассказал журналисту «ОГ» советник генерального директора АМЗ «ВЕНТПРОМ» Олег Мошкарёв.

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