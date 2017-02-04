Жильцы квартир без счётчиков будут платить больше

Жильцы квартир, где установлены счётчики, платят только за потреблённый ими ресурс. Зачастую это дешевле, чем оплачивать по нормативу с коэффициентом. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Коммунальный ликбез

Разбираемся в тонкостях коммунального законодательства

Опубликовано в №21 от 4.02.2017

С 1 января 2017 года изменился размер повышающего коэффициента к нормативу, который применяется при расчёте платы за коммунальные услуги потребителям, имеющим техническую возможность установить счётчики в квартирах, но не сделавшим это. Коэффициент утверждён в размере 1,5. То есть по сравнению с нормативом за коммунальные услуги платить придётся на 50 процентов больше.

«Областная газета» запускает новую рубрику «Коммунальный ликбез», которая станет логичным продолжением уже существовавшего в «ОГ» проекта «Анатомия квитанции». Вместе со специалистами мы будем разбираться в тонкостях коммунального законодательства, объяснять, как проверить начисленные суммы в квитанциях, и отвечать на вопросы наших читателей. В первом выпуске расскажем, что изменилось в федеральном законодательстве с нового года.

КОГДА ЭТО ПОЯВИЛОСЬ? Как пояснили «ОГ» в департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области, повышающие коэффициенты, призванные побудить людей к установке счётчиков, были введены в 2015 году и повышались каждое полугодие. В 2015 году повышающий коэффициент к нормативу составлял 1,1 в первом и 1,2 во втором полугодии. В 2016 году повышающий коэффициент составлял 1,3 и 1,4 по полугодиям соответственно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? До 2015 года потребителям, не установившим счётчики, плата за коммуналку начислялась так: норматив умножался на тариф. С 2015 года, с появлением коэффициента, формула изменилась — норматив умножается на повышающий коэффициент, а затем на тариф. То есть сейчас, при применении коэффициента 1,5, утверждённого на 2017 год, потребителям придётся оплатить полтора норматива.

Например, при нормативе на холодную воду в благоустроенной квартире 4,85 кубометра воды в месяц, придётся заплатить за 7,275 кубометра (4,85х1,5) на каждого человека в месяц (по установленному тарифу). Тарифы на коммунальные ресурсы указаны в квитанциях. Они, как и нормативы потребления коммунальных ресурсов (холодной, горячей воды и электрической энергии), устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

КОГО ЭТО КОСНЁТСЯ? Тех граждан, которые проживают в квартирах, где не установлены приборы учёта электрической энергии и воды. Кроме того, рост на 50 процентов коснётся и платы за отопление в тех домах, где нет общедомового прибора учёта тепловой энергии (УКУТ).

Однако при начислении платы за услугу отопления существуют исключения. Если для многоквартирного дома оформлен акт о технологической невозможности установки такого прибора, то сумма в квитанции будет начисляться исходя из норматива, но уже без повышающего коэффициента.

Если жильцы дома решили установить счётчики, но выяснилось, что технологическая возможность установки отсутствует — нужно обратиться в специализированную организацию, которая правомерна предоставить такой акт. Документ необходимо передать управляющей компании для дальнейшей корректировки начисления платы. Жильцам, которые не ставят счётчики по личным соображениям, всё-таки придётся платить с коэффициентом.