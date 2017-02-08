За пять месяцев до «Иннопрома-2017» в «Екатеринбург-Экспо» занято больше половины площадей

Два первых вице-губернатора Владимир Тунгусов и Алексей Орлов вместе с главой региона Евгением Куйвашевым во время обхода стендов на "Иннопроме-2016". Фото: Александр Зайцев

С 10 по 13 июля в Свердловской области пройдёт очередная международная промышленная выставка «Иннопром-2017». Как объявил на вчерашнем заседании регионального правительства первый вице-губернатор Алексей Орлов, выставка с этого года выходит в «самостоятельное плавание». Дело в том, что Свердловская область впервые не берёт на себя роль основного организатора мероприятия, а выступит на «Иннопроме» в качестве полноправного участника, что позволит сократить траты из регионального бюджета.

По подсчётам Алексея Орлова, расходы региона на участие в выставке сократятся примерно на 30 процентов.

Напомним, страной-партнёром «Иннопрома» в этом году станет Япония. Тема предстоящей выставки звучит как «Умное производство: глобальный подход». По словам президента группы компаний «Формика» (главный оператор выставки) Максима Зверкова, уже сейчас в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» участниками зарезервировано 60 процентов площадей.

— Это в полтора раза выше показателей на аналогичную дату 2016 года, — сообщил кабмину Зверков. — Уже подтверждены экспозиции девяти стран: Белоруссии, Италии, Швеции, США и других. Впервые получены национальные экспозиции Германии, Италии и Южной Кореи как отдельные павильоны.

Ключевые направления выставки в этом году сохранятся: металлообработка, автоматизация производства, машиностроение. Плюсом добавятся производство компонентов и технологии для энергетики. Как рассказал Зверков, эту тематику просит развивать Минпромторг РФ.

Что касается страны-партнёра, то на сегодняшний день Япония под свою национальную экспозицию попросила четыре тысячи квадратных метров и подтвердила участие делегации в составе 450 человек — это больше, чем в прошлом году представила страна-партнёр Индия. Возглавит японскую делегацию министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

Совместно с Минпромторгом РФ и с Российским экспортным центром (РЭЦ) с 2017 года в рамках «Иннопрома» будет запущена новая программа по привозу байеров (торговый агент, делающий оптовые закупки. — Прим. ред.). На эту программу РЭЦ выделяет 60 миллионов рублей. Со всего мира на выставку привезут более 200 профессиональных байеров.

В подготовке деловой программы «Иннопрома-2017» сейчас участвуют 65 компаний. Впервые в её рамках состоится международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum. Также запланирован форум на тему диверсификации ОПК и первый чемпионат по промышленной робототехнике.

К слову, вся деловая программа в очередной раз пройдёт на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Напомним, в прошлом году сразу после завершения «Иннопрома-2016» свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал, что поблизости с выставочными площадями будет построен конгресс-холл, и следующая выставка (то есть нынешняя) пройдёт там. Однако, как вчера сообщил журналистам Алексей Орлов: «Проект идёт тяжело, но идёт». По его словам, основным заёмщиком в этом проекте выступает Сбербанк, с которым в настоящее время ведётся работа по документальному оформлению и согласованию финансовых вопросов. Ожидается, что уже в 2018 году конгресс-холл примет участников «Иннопрома».

Кстати В ходе заседания региональный кабмин обсудил ещё одно статусное для региона международное мероприятие — XVI Молодёжные Дельфийские игры (соревнования молодых деятелей искусств), которые впервые пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. Заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что участие в играх принимает одарённая молодёжь из 64 стран. Ожидается, что в столицу Урала приедут около трёх тысяч участников. А посмотреть игры соберутся минимум 25 тысяч человек. Креков считает, что такой наплыв туристов благоприятно отразится на гостиничном и ресторанном бизнесе Екатеринбурга. В настоящее время под Дельфийские игры уже определены 30 городских площадок. Члены делегации Национального Дельфийского совета уже осмотрели места проживания участников игр и остались удовлетворены уровнем подготовки региона. На проведение игр из областного бюджета выделено 43 миллиона рублей.

По итогам обсуждения предстоящей выставки Евгений Куйвашев дал поручение правительству и организаторам «Иннопрома» лучше проработать развлекательную составляющую выставки и сделать её интересной для молодёжи.

— Растёт деловая часть, и это хорошо, но снижается развлекательная. Нужно, чтобы выставка была рассчитана и на молодёжь. Мы не должны забывать, что проведение крупных специализированных и международных выставок имеет мощный образовательный эффект, способно оказать влияние на профессиональную ориентацию молодёжи, — заявил глава региона, попросив, в течение двух недель предоставить ему информацию, как на выставке будет организована работа с молодёжью.