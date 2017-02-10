Свердловские депутаты ликвидируют «серые» схемы в обороте леса

Депутаты свердловского Заксобрания собираются сократить объём выделяемой гражданам древесины для заготовки на собственные нужды. По словам председателя аграрного комитета ЗакСО Сергея Никонова, изменение в законодательстве поможет ликвидировать «серые» схемы в этой сфере.

Речь идёт о поправках в закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области». Первое важное изменение заключается в том, что после внесения изменений закон будет распространятся только на граждан, зарегистрированных на территории Свердловской области. До этого претендовать на льготы для сельчан по предоставлению древесины для строительства и дров могли граждане с пропиской в других регионах. По словам замдиректора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимира Бережнова, почти половина древесины уходила в соседние регионы.

Во-вторых, депутаты предлагают сократить объёмы выделяемого гражданам леса. Например, сегодня свердловчанам для строительства дома разрешено в порядке заключения договора купли-продажи выписать 125 кубометров древесины (в том числе деловой древесины не более ста кубометров).

— Как правило, на строительство дома у людей уходит до 70 кубометров леса. Остальные они реализуют. Мы предлагаем уменьшить норму до ста кубометров, из которого не более 85 кубометров будет деловая древесина, — рассказал «ОГ» Сергей Никонов.

По словам председателя комитета, когда человеку выдаётся порубочный билет, зачастую в лес он идёт не сам, а обращается к «серым» лесорубам, у которых есть специальная техника. В итоге лесорубы на выходе отдают заказчику 40–45 кубометров деловой древесины, а всё остальное, что осталось от 125 кубометров, забирают себе за работу. Эти остатки они реализуют, в частности в других регионах. А берёзу, например, продают на фанерный завод в Верхней Синячихе.

— У нас за год таких договоров на вырубку гражданами заключается более 30 тысяч. Это достаточно большой объём, и мы хотим вывести этот процесс из под таких «серых» схем, — объяснил Никонов.

Также в ходе обсуждения законопроекта и поправок к нему депутаты сочли резонным выделять селянам лес на строительство дома — один раз в 40 лет (сейчас раз в 25 лет), а на реконструкцию или ремонт строения — один раз в 10 лет (было раз в пять лет).

Депутаты рассмотрят поправки в законопроект на ближайшем пленарном заседании — 14 февраля.