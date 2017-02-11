Банки стали принимать в залог… коров

Крупный рогатый скот сейчас является качественным предметом залога. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №26 от 11.02.2017

Российские предприниматели при получении кредитов стали чаще оставлять в качестве залога… коров. Тенденцию заметили в Федеральной нотариальной палате, в реестре которой из трёх миллионов уведомлений домашний скот и прочие нестандартные залоги (к ним банки относят любое движимое имущество, кроме автомобилей) занимают почти половину.

Реестр движимого имущества ведётся нотариальной палатой с 2014 года. Тогда ресурс создавался для заложенных по кредитам авто, но сейчас банки вносят в него и всё прочее закладываемое клиентами движимое имущество, в том числе и крупный рогатый скот.

— Крупный рогатый скот сейчас является качественным предметом залога, что объясняется реализацией в России масштабных проектов в области мясного скотоводства. Быстро растёт поголовье скота мясных пород. Естественно, всё это делается на кредитные деньги, а основным активом у таких компаний являются земля с пастбищами и скот, — пояснил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.