На Урале изготовили самую мощную в мире паровую турбину

Вчера Уральский турбинный завод передал Московской ТЭЦ изготовленную на предприятии теплофикационную турбину Т-295, которая не имеет аналогов по своим тепловым характеристикам. Александр Зайцев

В пятницу, 10 февраля, АО «Уральский турбинный завод» (входит в холдинг «Ротек» группы компаний «Ренова») передал ПАО «Мосэнерго» самую мощную теплофикационную турбину в мире Т-295. Присутствовавшие на мероприятии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг отметили, что технологии, задействованные при производстве агрегата, не только усилят энергетическую безопасность страны, но и выведут уральскую промышленность на международные рынки сбыта.

По словам главы региона, сегодняшнее событие далеко не рядовое, так как новая турбина Т-295, не имеющая мировых аналогов по ряду ключевых характеристик, позволит Мосэнерго экономить на её обслуживании свыше трёх миллионов долларов за счёт совершенно новых лопаток турбины. Турбина, к прочему, имеет очень высокие технические показатели: её электрическая мощность достигает 335 мегаватт, а тепловая нагрузка — 385 гигакалорий в час. Проще говоря, этого достаточно, чтобы обеспечить теплом более ста тысяч квартир, а электрической энергией — 60 тысяч квартир.

Тепло и электричество пойдут потребителями нескольких городов Юго-Восточного административного округа Москвы, а также на ряд предприятий.

Виктор Вексельберг, Евгений Куйвашев и Сергей Пересторонин (слева направо) во время демонстрации турбины на Уральском турбинном заводе. Фото: Александр Зайцев

— Действительно, для нас, для большой энергетики это очень знаменательное событие. Основная задача, которую мы вложили в энергостратегию Российской Федерации, заключается в необходимости на этом этапе скорейшей модернизации парка технологического оборудования, повышении эффективности. Сегодня это важнейшие задачи в тепловой генерации нашей страны. Эта машина — образец того, как можно решать такие задачи. У нас ещё большие задачи впереди — аналогичных машин нашей стране нужно ещё очень много, как минимум раз в год мы должны их выпускать, — отметил первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

Сегодняшнее событие главным образом иллюстрирует внушительный экспортный потенциал уральской промышленности и уход от импортной зависимости, уверен глава региона Евгений Куйвашев.

Новая машина (на фото) заменит турбину серии Т-250, которые устанавливались с 70-х годов в крупных городах страны. Фото: Александр Зайцев

— Сохранялась в последнее время тенденция приобретения турбин у наших зарубежных партнёров. Но сегодня пуском этой турбины мы открываем большую историю и ход для российской, уральской продукции на международный рынок. Потенциал и потребность в этих турбинах огромная. Только в одну Москву их необходимо ещё 17. А по всему миру с учётом модернизации и установки новых ТЭЦ этот рынок просто огромный, — заявил Евгений Куйвашев.

Уральский турбинный завод и до сегодняшнего импульса вёл активную экспортную работу. Как пояснил председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, поставки ведутся далеко не только в страны СНГ.

— Вопрос экспорта принципиально важен, потому что в той или иной степени это подтверждение качества продукции. То, что мы сегодня начинаем работать с нашими зарубежными партнёрами, это явное признание. На сегодняшний день уже поставлена турбина в Монголию, где работает успешно. Мы в преддверии подписания очень серьёзного соглашения с Республикой Беларусь, сотрудничаем с предприятиями Армении, Ирана, Кубы, смотрим на другие рынки, — рассказал бизнесмен.