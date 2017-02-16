В Свердловской области стали чаще брать ипотеку

По сравнению с 2015 годом количество выданных кредитов увеличилось на 25,7 процента. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

В 2016 году жители Свердловской области оформили более 27,5 тысячи ипотечных займов на общую сумму 44,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики губернатора со ссылкой на данные кредитных организаций и Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования.

По сравнению с 2015 годом количество выданных кредитов увеличилось на 25,7 процента. Средневзвешенная ставка по таким кредитам составила 12,71 процента, что на 0,82 процента ниже уровня процентных ставок за 2015 год. Отметим, что жители региона вывели Средний Урал и в ряд других кредитных ТОПов.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), Свердловская область входит в десятку наиболее активных регионов по общим объёмам кредитования, уступив лишь Московской области (включая Москву), Ленинградской области (включая Санкт-Петербург) и Тюменской области (с учётом ХМАО — Югры и ЯНАО).

Также наша область замыкает тройку субъектов РФ по размеру средней суммы выданного кредита — 114 тысяч рублей. По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, по итогам 2016 года объёмы кредитования выросли почти на треть.