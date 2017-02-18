На Урале начали изготавливать резину для немецких втулок

По словам Анатолия Айдарова, втулки отличаются по степени жёсткости. Втулки синего цвета — самые жёсткие. Фото: Павел Ворожцов

В пятницу 17 февраля небольшое свердловское предприятие «Айком» отгрузило промышленному гиганту ВИЗ-Сталь первую партию восстановленных втулок — деталей, которые используются в аппарате продольной резки металла. До сих пор металлургическим заводам приходилось закупать их в Германии или возить на восстановление в Италию, потому что в России резиновое покрытие с такими свойствами никто не производил.

Анатолий Айдаров показывает резину, из который на «Айкоме» изготавливают покрытие для втулок. Фото: Павел Ворожцов

Резиновое покрытие втулки, технологию производства которого освоили свердловские новаторы, обеспечивает сохранность верхнего слоя металла. В процессе работы резиновое покрытие изнашивается практически до основания и требует замены. Поэтому металлургические предприятия Урала неоднократно предлагали местным производителям освоить технологию их восстановления, но до последнего времени не складывалось.

Всего на «Айкоме» работают 10-12 человек. Фото: Павел Ворожцов

— Мы много лет занимаемся гуммированием (обрезиниванием. — Прим.ред.) роликов на ООО «ВИЗ-Сталь». Мы давние партнёры, поэтому они и обратились с такой просьбой к нам. У нас накопился определённый опыт, поэтому через полтора месяца удалось разработать инновационный состав и выдать готовые изделия, по качеству ничем не хуже зарубежных. Основная сложность заключалась в том, чтобы произвести покрытие без микронных включений, которые могут поцарапать металл, — рассказывает директор ООО «Айком» Анатолий Айдаров.

Подготовка первой партий восстановленных на «Айкоме» втулок к поставке. Фото: Павел Ворожцов

По словам Виталия Переладова, директора ООО «МК» — компании-партнёра, которая выступила инициатором такого производства, стоимость одного комплекта, привезённого из-за рубежа, может достигать 5 миллионов рублей. Благодаря «Айкому» затраты российских металлургических предприятий могут снизиться на 30–40 процентов.

Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, по итогам 2016 года из 1 триллиона 600 миллиардов рублей валового продукта, произведённого на промышленных предприятиях области, в рамках импортозамещения в течение двух лет освоено продукции на сумму больше чем 250 миллиардов рублей.