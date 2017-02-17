Количество свердловчан, недовольных качеством интернет-торговли, выросло на 30 процентов

Опубликовано в №31 от 18.02.2017

По итогам 2016 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало 30-процентный рост жалоб на интернет-магазины. В этом году ведомство выделило защиту прав потребителей в этой сфере в приоритет.

По итогам минувшего года специалистам управления поступило 279 заявлений на коммерсантов, реализующих свои товары через Интернет (против 207 в 2015 году). Главным образом жители Свердловской области обращали внимание Роспотребнадзора на несоответствие товара заявленным характеристикам, указанным на сайте продавца, отсутствие маркировки и документов, а также на качество самих товаров.

— Люди жаловались на то, что курьер привозит товар, на котором нет никакой маркировки, да и документов никаких при нём тоже зачастую не оказывается. Так как речь идёт о не продовольственных, а технических сложных товарах, вскрывались недостатки, которые становятся очевидными в процессе эксплуатации сотовых телефонов, ноутбуков. Грубо говоря, они быстро ломаются или работают не все функции. Дело в том, что у человека достаточно часто возникает проблема с возвратом, ведь мы знаем, что, если мы купили товар в стационарном магазине, туда его можно и вернуть, а с интернет-магазинами ситуация куда сложнее — потребитель зачастую не знает фактического места нахождения продавца, — пояснила пресс-секретарь управления Наталья Лукьянцева.

Всего за минувший год в рамках 9 надзорных мероприятий было вскрыто сразу 271 нарушение в сфере интернет-торговли. Ведомством составлен 31 протокол об административном правонарушении и вынесено 5 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.

Вместе с тем в управлении не обошли вниманием и интернет-торговлю спиртным. За 2015 и 2016 годы подано 27 исков в суд о блокировке сайтов, через которые распространялся алкоголь. Большинство из таких обращений уже удовлетворено, а остальные — на стадии рассмотрения.

— Продажа алкоголя на сегодняшний день через Интернет вообще запрещена. К тому же по этому направлению мы работаем не с официально зарегистрированными юридическими лицами, а с некими адресами в Сети. Привлекать там нам некого — мы их просто закрываем через суд, — пояснила Наталия Лукьянцева.