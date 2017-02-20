Нижнетагильские айтишники – лучшие экспортёры области

Дмитрий Нисковских: результаты конкурса «Лучший экспортёр Свердловской области» позволяют обозначить наиболее востребованные за рубежом сферы регионального бизнеса. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

На Урале подведены итоги конкурса «Лучший экспортёр Свердловской области» за 2016 год. Наград удостоились как представители традиционных для региона промышленных производств, так и компании в сфере IT и туризма.

Победителей отбирала экспертная комиссия, состоявшая из специалистов профильных министерств и структур по поддержке бизнеса, а также сами предприниматели. Всего в 2016 году на конкурс было подано 20 заявок. Главную награду присудили IT-компании «Иридиум» из Нижнего Тагила, занимающейся разработкой операционной системы для «умного дома».

— Мы работаем с 2008 года. За это время мы вышли на рынки 72 стран. Основные рынки сбыта — Европа, Латинская Америка, Азия и Средний Восток, естественно, не без доли России и СНГ, — обрисовал масштабы компании коммерческий директор Антон Камаев.

Примечательно, что сотрудников для такой прогрессивной сферы компания набирает как в самом Нижнем Тагиле, так и среди выпускников профильных колледжей и институтов Свердловской области. Молодых программистов уже на базе предприятия подтягивают до специалистов профиля компании за 1–2 года.

— «Умный дом» — это программа для дистанционного управления таким домашним функционалом, как свет, тёплые полы, безопасность, аудиовидеооборудование, жалюзи и тому подобное, — объясняет Антон Камаев. — Наше преимущество, среди прочего, в мультиплатформенности. Мы запускаемся на базе iOS, Android и Windows. Изначально такую возможность предоставляли не все из наших конкурентов. Да, сейчас это в тренде, но кто первый — того и тапки. Нас уже давно знают. Второй момент — широкое ранжирование протоколов взаимодействия, которые мы поддерживаем. Объясню, что это такое. Мы с вами говорим на русском, а кто-то на китайском, на английском. Так вот, у разного оборудования тоже разные языки-протоколы. Мы поддерживаем большинство из таких протоколов, распространённых в мире.

Также наградой был отмечен собственник Тавдинского фанерного комбината — ООО «Эко-Групп». Объём экспорта составляет половину доходов предприятия. Продукция поставляется в Великобританию, Венгрию, Канаду, США и многие другие страны дальнего зарубежья и СНГ. По словам главы регионального мининвестразвития области Дмитрия Нисковских, результаты конкурса позволяют правительству Свердловской области обозначить для себя те сферы бизнеса, которые в данный момент наиболее востребованы за рубежом, а иллюстрацией и становится спрос на уральскую продукцию и разработки.