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  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
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Павел
Ворожцов

В Екатеринбурге открылась выставка "Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016"  12 фото

27 сентября 2016, 14:50

В Екатеринбурге сегодня, 27 сентября, в рамках ХХ Менделеевского съезда состоялась торжественная церемония открытия выставки "Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016".

Выставка открылась на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". В мероприятии принял участие руководитель министерства промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Главе свердловского минпрома представили свои разработки представители предприятий и научных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Екатеринбурга, Томска, Челябинска, Новосибирска и других городов.

Экспозиция поделена на шесть тематических направлений: химические машиностроение; химическое образование; химическое производство, безопасность и энергоэффективность; аналитическое и лабораторное оборудование; химическое образование; стендовая сессия ХХ Менделеевского съезда.

Все желающие смогут посетить выставку до 18:00 30 сентября.

Добавим, ХХ Менделеевский съезд проходит в Екатеринбурге с 26 по 30 сентября. В нём принимают участие учёные из 30 стран мира.

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