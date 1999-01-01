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Аншлаг на форуме высотного строительства 20 фото
7 октября 2016, 17:45
Наш фотокорреспондент побывал на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia". Количество участников мероприятия превысило четыре тысячи человек, а отдельные лекции приходилось переносить в более просторные помещения.
Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, более крупную аудиторию — желающих было слишком много. Фото: Павел Ворожцов
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