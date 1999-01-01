Аншлаг на форуме высотного строительства 20 фото

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  • Форум высотного строительства посетило немало иностранных экспертов. Один из них — Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, бол«Форум высотного строительства посетило немало иностранных экспертов. Один из них — Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, бол» © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев представил на форуме проект «100 мыслей о Екатеринбурге»«Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев представил на форуме проект «100 мыслей о Екатеринбурге»» © Павел Ворожцов
  • Руководитель архитектурной студии CRG ARCHITECTS Карлос Гомес, прославившийся проектами небоскрёбов из деревянных блоков, участвовал в разных мероприятиях форума все три дня.«Руководитель архитектурной студии CRG ARCHITECTS Карлос Гомес, прославившийся проектами небоскрёбов из деревянных блоков, участвовал в разных мероприятиях форума все три дня.» © Павел Ворожцов
  • На выставке был представлен макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге, который окрестили «Домом-ананасом»«На выставке был представлен макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге, который окрестили «Домом-ананасом»» © Павел Ворожцов
  • УГМК представили на выставке сразу два своих проекта — проект театра в Верхней Пышме и «Макаровского квартала»«УГМК представили на выставке сразу два своих проекта — проект театра в Верхней Пышме и «Макаровского квартала»» © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • Количество участников форума превысило четыре тысячи человек«Количество участников форума превысило четыре тысячи человек» © Павел Ворожцов
  • Открытие театра в Верхней Пышме, макет которого представила на форуме УГМК, запланировано на первый квартал 2018 года. Высота здания по шпилю — 52 метра«Открытие театра в Верхней Пышме, макет которого представила на форуме УГМК, запланировано на первый квартал 2018 года. Высота здания по шпилю — 52 метра» © Павел Ворожцов
  • «Синара-Девелопмент» представили проект реконструкции Центрального стадиона. Как отметили в областном минстрое, на время мундиаля он будет временно переименован в «Екатеринбург-Арену»««Синара-Девелопмент» представили проект реконструкции Центрального стадиона. Как отметили в областном минстрое, на время мундиаля он будет временно переименован в «Екатеринбург-Арену»» © Павел Ворожцов
  • Начальник отдела метрополитенов Уралгипротранс Евгений Клементьев рассказал, что вторая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматизированной«Начальник отдела метрополитенов Уралгипротранс Евгений Клементьев рассказал, что вторая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматизированной» © Павел Ворожцов
  • В последний день форума прошла международная конференция, посвящённая подземному строительству« В последний день форума прошла международная конференция, посвящённая подземному строительству» © Павел Ворожцов
  • Макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге«Макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге» © Павел Ворожцов
  • Практически на половине мероприятий форума участвовали иностранные эксперты и работали переводчики«Практически на половине мероприятий форума участвовали иностранные эксперты и работали переводчики» © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • Самым большим по размеру макетом форума стал макет жилого квартала «Екатерининский парк»«Самым большим по размеру макетом форума стал макет жилого квартала «Екатерининский парк»» © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • Форум высотного строительства посетило немало иностранных экспертов. Один из них — Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, бол
  • Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев представил на форуме проект «100 мыслей о Екатеринбурге»
  • Руководитель архитектурной студии CRG ARCHITECTS Карлос Гомес, прославившийся проектами небоскрёбов из деревянных блоков, участвовал в разных мероприятиях форума все три дня.
  • На выставке был представлен макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге, который окрестили «Домом-ананасом»
  • УГМК представили на выставке сразу два своих проекта — проект театра в Верхней Пышме и «Макаровского квартала»
  • Количество участников форума превысило четыре тысячи человек
  • Открытие театра в Верхней Пышме, макет которого представила на форуме УГМК, запланировано на первый квартал 2018 года. Высота здания по шпилю — 52 метра
  • «Синара-Девелопмент» представили проект реконструкции Центрального стадиона. Как отметили в областном минстрое, на время мундиаля он будет временно переименован в «Екатеринбург-Арену»
  • Начальник отдела метрополитенов Уралгипротранс Евгений Клементьев рассказал, что вторая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматизированной
  • В последний день форума прошла международная конференция, посвящённая подземному строительству
  • Макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге
  • Практически на половине мероприятий форума участвовали иностранные эксперты и работали переводчики
  • Самым большим по размеру макетом форума стал макет жилого квартала «Екатерининский парк»
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Авторы



Павел
Ворожцов

Аншлаг на форуме высотного строительства 20 фото

7 октября 2016, 17:45

Наш фотокорреспондент побывал на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia". Количество участников мероприятия превысило четыре тысячи человек, а отдельные лекции приходилось переносить в более просторные помещения.

Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, более крупную аудиторию — желающих было слишком много. Фото: Павел Ворожцов

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  • Форум высотного строительства посетило немало иностранных экспертов. Один из них — Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, бол
  • Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев представил на форуме проект «100 мыслей о Екатеринбурге»
  • Руководитель архитектурной студии CRG ARCHITECTS Карлос Гомес, прославившийся проектами небоскрёбов из деревянных блоков, участвовал в разных мероприятиях форума все три дня.
  • На выставке был представлен макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге, который окрестили «Домом-ананасом»
  • УГМК представили на выставке сразу два своих проекта — проект театра в Верхней Пышме и «Макаровского квартала»
  • Количество участников форума превысило четыре тысячи человек
  • Открытие театра в Верхней Пышме, макет которого представила на форуме УГМК, запланировано на первый квартал 2018 года. Высота здания по шпилю — 52 метра
  • «Синара-Девелопмент» представили проект реконструкции Центрального стадиона. Как отметили в областном минстрое, на время мундиаля он будет временно переименован в «Екатеринбург-Арену»
  • Начальник отдела метрополитенов Уралгипротранс Евгений Клементьев рассказал, что вторая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматизированной
  • В последний день форума прошла международная конференция, посвящённая подземному строительству
  • Макет Штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге
  • Практически на половине мероприятий форума участвовали иностранные эксперты и работали переводчики
  • Самым большим по размеру макетом форума стал макет жилого квартала «Екатерининский парк»
Поделиться ссылкой
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