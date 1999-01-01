Аншлаг на форуме высотного строительства 20 фото

Наш фотокорреспондент побывал на форуме высотного строительства "100+ Forum Russia". Количество участников мероприятия превысило четыре тысячи человек, а отдельные лекции приходилось переносить в более просторные помещения.

Кристос Пассас, исполнительный директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сорвал настоящий аншлаг. Его открытую лекцию в пятницу пришлось переносить в другую, более крупную аудиторию — желающих было слишком много. Фото: Павел Ворожцов