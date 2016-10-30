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  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
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Открытие Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 19 фото

31 октября 2016, 11:54 / Экономика

 Церемония открытия Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 состоялась на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

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Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электро­обогревателями.

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