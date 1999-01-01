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Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016 19 фото
1 ноября 2016, 12:59 / Экономика
Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Подробнее о событии - в нашем материале.
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