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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016 19 фото

1 ноября 2016, 12:59 / Экономика

Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Подробнее о событии - в нашем материале.

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