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Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016, день второй 12 фото
2 ноября 2016, 14:44 / Экономика
Второй день чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост». В качестве экспертов выступили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, замминистра образования РФ Людмила Огородникова, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев.
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