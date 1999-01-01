Автор
Экскурсия по «Северопесчанской» 15 фото
17 ноября 2016, 14:04 / Экономика
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года. Казалось бы, шахте уготована та же участь, что и многим другим, что работали когда-то в округе — постепенное снижение добычи, падение рентабельности, закрытие. Но руководство рудоуправления решило, что безубыточную работу шахты «Северопесчанская» можно продлить ещё на несколько десятилетий.
Новое в рубрике Экономика
2 часа назад
Экскурсия по «Северопесчанской»
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года.
22 часа назад
«Университетский» пока убыточен»
Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».
15 ноября 2016
Бери глубже
Чтобы выжить, одна из старейших шахт Среднего Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров.