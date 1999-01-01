Экскурсия по «Северопесчанской» 15 фото

Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года. Казалось бы, шахте уготована та же участь, что и многим другим, что работали когда-то в округе — постепенное снижение добычи, падение рентабельности, закрытие. Но руководство рудоуправления решило, что безубыточную работу шахты «Северопесчанская» можно продлить ещё на несколько десятилетий.