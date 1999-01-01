X
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
Поделиться ссылкой

Автор


Экскурсия по «Северопесчанской» 15 фото

17 ноября 2016, 14:04 / Экономика

Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года. Казалось бы, шахте уготована та же участь, что и многим другим, что работали когда-то в округе — постепенное снижение добычи, падение рентабельности, закрытие. Но руководство рудоуправления решило, что безубыточную работу шахты «Северопесчанская» можно продлить ещё на несколько десятилетий.

Поделиться ссылкой

Новое в рубрике Экономика

2 часа назад

Экскурсия по «Северопесчанской»
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года.

22 часа назад

«Университетский» пока убыточен»
Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».

15 ноября 2016

Бери глубже
Чтобы выжить, одна из старейших шахт Среднего Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров.

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше