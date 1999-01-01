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Уральские цукаты 14 фото
29 ноября 2016, 09:28 / Экономика
Наши корреспонденты побывали в гостях у екатеринбургского предпринимателя Александра Вовния. Александр в промышленных масштабах производит варенье из цветков иван-чая и одуванчика, джем и сладкий крем из сосновых шишек, цукаты из ревеня и тыквы.
Фото: Алексей Кунилов
Подробнее - в нашем материале Десерты из кругосветки.
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44 минуты назад
Уральские цукаты
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Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты в регионах
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