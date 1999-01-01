Уральские цукаты 14 фото

Наши корреспонденты побывали в гостях у екатеринбургского предпринимателя Александра Вовния. Александр в промышленных масштабах производит варенье из цветков иван-чая и одуванчика, джем и сладкий крем из сосновых шишек, цукаты из ревеня и тыквы.

Фото: Алексей Кунилов

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