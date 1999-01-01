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Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ 18 фото
2 декабря 2016, 16:21 / Экономика
На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО
Фото: Александр Зайцев
На данный момент построена первая из трёх очередей хранилища, рассчитанная на финальную изоляцию 10 тысяч кубических метров твёрдых радиоактивных отходов (РАО) третьего и четвёртого классов опасности.
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