Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ 18 фото

На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.

Фото: Александр Зайцев

На данный момент построена первая из трёх очередей хранилища, рассчитанная на финальную изоляцию 10 тысяч кубических метров твёрдых радиоактивных отходов (РАО) третьего и четвёртого классов опасности.

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