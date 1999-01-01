Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ 18 фото

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  • Руководитель новоуральского отделения филиала «Северский» Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Вячеслав Александров - «хозяин» нового пункта финальной изоляции рассказывает о своей работеРуководитель новоуральского отделения филиала «Северский» Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Вячеслав Александров - «хозяин» нового пункта финальной изоляции рассказывает о своей работе © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • По словам начальника отдела охраны окружающей среды АО «УЭХК» Андрея Наливайко, на УЭКХ больше нет РАО 3-го класса опасностиПо словам начальника отдела охраны окружающей среды АО «УЭХК» Андрея Наливайко, на УЭКХ больше нет РАО 3-го класса опасности © Александр Зайцев
  • Замдиректора НО РАО по эксплуатации Игорь Пронь рассказал, что со временем пункт финальной изоляции может принимать отходы и с других предприятий кроме УЭКХЗамдиректора НО РАО по эксплуатации Игорь Пронь рассказал, что со временем пункт финальной изоляции может принимать отходы и с других предприятий кроме УЭКХ © Александр Зайцев
  • Андрей Иванов из департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» заверил, что решение принимать принимать отходы с других предприятий будет согласовано с общественностьюАндрей Иванов из департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» заверил, что решение принимать принимать отходы с других предприятий будет согласовано с общественностью © Александр Зайцев
  • Показания дозиметра на входе на территорию пункта финальной изоляции — 0,09 микрозиверт. Это соответствует мощности природного излученияПоказания дозиметра на входе на территорию пункта финальной изоляции — 0,09 микрозиверт. Это соответствует мощности природного излучения © Александр Зайцев
  • Показания около контейнера в нормеПоказания около контейнера в норме © Александр Зайцев
  • Показания дозиметра возле хранилища, куда уже успели погрузить контейнер с РАО, даже немного снизилисьПоказания дозиметра возле хранилища, куда уже успели погрузить контейнер с РАО, даже немного снизились © Александр Зайцев
  • Машина привезла контейнер с радиоактиными отходами.Машина привезла контейнер с радиоактиными отходами. © Александр Зайцев
  • Дозиметристы из РосРАО проводят радиационный контроль, чтобы убедиться, что мощность дозы не превышает допустимых значений и допустить персонал к кузову автомобиляДозиметристы из РосРАО проводят радиационный контроль, чтобы убедиться, что мощность дозы не превышает допустимых значений и допустить персонал к кузову автомобиля © Александр Зайцев
  • С помощью полуавтоматического захвата стропольщики зацепляют контейнер для дальнейшей погрузки С помощью полуавтоматического захвата стропольщики зацепляют контейнер для дальнейшей погрузки © Александр Зайцев
  • Дозиметристы делают смывы с кузова перед тем, как выпустить автомобиль с территории захороненияДозиметристы делают смывы с кузова перед тем, как выпустить автомобиль с территории захоронения © Александр Зайцев
  • Крановщица Елена Нятина раньше работала более 20 лет на УЭХККрановщица Елена Нятина раньше работала более 20 лет на УЭХК © Александр Зайцев
  • Рабочий крайний справа делает крановщице знак, что контейнер успешно опустили в ячейку картыРабочий крайний справа делает крановщице знак, что контейнер успешно опустили в ячейку карты © Александр Зайцев
  • Передвижная лаборатория РосРАОПередвижная лаборатория РосРАО © Александр Зайцев
  • Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания © Александр Зайцев
  • Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания © Александр Зайцев
  • Сотрудники РосРАО проверяют мощность излучения на обуви журналистов после посещения хранилища, чтобы мы могли убедиться, что нам ничего не угрожаетСотрудники РосРАО проверяют мощность излучения на обуви журналистов после посещения хранилища, чтобы мы могли убедиться, что нам ничего не угрожает © Александр Зайцев
  • Руководитель новоуральского отделения филиала «Северский» Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Вячеслав Александров - «хозяин» нового пункта финальной изоляции рассказывает о своей работе
  • По словам начальника отдела охраны окружающей среды АО «УЭХК» Андрея Наливайко, на УЭКХ больше нет РАО 3-го класса опасности
  • Замдиректора НО РАО по эксплуатации Игорь Пронь рассказал, что со временем пункт финальной изоляции может принимать отходы и с других предприятий кроме УЭКХ
  • Андрей Иванов из департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» заверил, что решение принимать принимать отходы с других предприятий будет согласовано с общественностью
  • Показания дозиметра на входе на территорию пункта финальной изоляции — 0,09 микрозиверт. Это соответствует мощности природного излучения
  • Показания около контейнера в норме
  • Показания дозиметра возле хранилища, куда уже успели погрузить контейнер с РАО, даже немного снизились
  • Машина привезла контейнер с радиоактиными отходами.
  • Дозиметристы из РосРАО проводят радиационный контроль, чтобы убедиться, что мощность дозы не превышает допустимых значений и допустить персонал к кузову автомобиля
  • С помощью полуавтоматического захвата стропольщики зацепляют контейнер для дальнейшей погрузки
  • Дозиметристы делают смывы с кузова перед тем, как выпустить автомобиль с территории захоронения
  • Крановщица Елена Нятина раньше работала более 20 лет на УЭХК
  • Рабочий крайний справа делает крановщице знак, что контейнер успешно опустили в ячейку карты
  • Передвижная лаборатория РосРАО
  • Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания
  • Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания
  • Сотрудники РосРАО проверяют мощность излучения на обуви журналистов после посещения хранилища, чтобы мы могли убедиться, что нам ничего не угрожает
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Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ 18 фото

2 декабря 2016, 16:21 / Экономика

На этой неделе первый в стране пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) под Новоуральском принял первые 13 контейнеров с РАО. Таким образом, Уральский электрохический комбинат (УЭХК) избавился от твёрдых РАО 3-го класса опасности, которые копились на предприятии с 1949 года.

Фото: Александр Зайцев

На данный момент построена первая из трёх очередей хранилища, рассчитанная на финальную изоляцию 10 тысяч кубических метров твёрдых радиоактивных отходов (РАО) третьего и четвёртого классов опасности.

Подробнее - в субботнем выпуске «Областной газеты»

  • Руководитель новоуральского отделения филиала «Северский» Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Вячеслав Александров - «хозяин» нового пункта финальной изоляции рассказывает о своей работе
  • По словам начальника отдела охраны окружающей среды АО «УЭХК» Андрея Наливайко, на УЭКХ больше нет РАО 3-го класса опасности
  • Замдиректора НО РАО по эксплуатации Игорь Пронь рассказал, что со временем пункт финальной изоляции может принимать отходы и с других предприятий кроме УЭКХ
  • Андрей Иванов из департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» заверил, что решение принимать принимать отходы с других предприятий будет согласовано с общественностью
  • Показания дозиметра на входе на территорию пункта финальной изоляции — 0,09 микрозиверт. Это соответствует мощности природного излучения
  • Показания около контейнера в норме
  • Показания дозиметра возле хранилища, куда уже успели погрузить контейнер с РАО, даже немного снизились
  • Машина привезла контейнер с радиоактиными отходами.
  • Дозиметристы из РосРАО проводят радиационный контроль, чтобы убедиться, что мощность дозы не превышает допустимых значений и допустить персонал к кузову автомобиля
  • С помощью полуавтоматического захвата стропольщики зацепляют контейнер для дальнейшей погрузки
  • Дозиметристы делают смывы с кузова перед тем, как выпустить автомобиль с территории захоронения
  • Крановщица Елена Нятина раньше работала более 20 лет на УЭХК
  • Рабочий крайний справа делает крановщице знак, что контейнер успешно опустили в ячейку карты
  • Передвижная лаборатория РосРАО
  • Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания
  • Сотрудник лаборатории РосРАО фиксирует показания
  • Сотрудники РосРАО проверяют мощность излучения на обуви журналистов после посещения хранилища, чтобы мы могли убедиться, что нам ничего не угрожает
Поделиться ссылкой

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Единственный в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов принял первую партию контейнеров от УЭКХ
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