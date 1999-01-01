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Депутаты свердловского Заксобрания приняли региональный бюджет на 2017 год 15 фото
14 декабря 2016, 09:47 / Экономика
Традиционно от первого к третьему чтению основные показатели областной казны заметно изменились. В ходе согласительных комиссий доходная и расходная части выросли. Главным докладчиком на вчерашнем заседании выступил председатель бюджетного комитета областного Заксобрания Владимир Терешков.
Фото: Алексей Кунилов
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