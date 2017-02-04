После решения Арбитражного суда Уральского округа угроза банкротства АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» отложена на неопределённый срок. Власти Свердловской области намерены активно включиться в его развитие.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин встретились с руководством Артёмовского и завода «ВЕНТПРОМ», представителями общественности, ветеранов и рабочих. Фото: Александр Зайцев.

Гендиректор АМЗ Олег Горшков показал Алексею Орлову и Сергею Пересторонину производство. Фото: Александр Зайцев

Экспортная ориентированность предприятия и стремление к модернизации позволяет АМЗ рассчитывать на финансирование из средств Фонда развития промышленности на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Пока руководство завода обсуждало с представителями власти перспективы развития, рабочие продолжали решать производственные вопросы. Фото: Александр Зайцев

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