Пресс-тур на деревообрабатывающее производство ООО "Русские пеллеты"
16 сентября 2016, 09:25
19 сентября.11:00. Пройдёт пресс-тур на деревообрабатывающее производство и пресс-конференция на тему "Развитие международных бизнес-проектов в Свердловской области со странами ЕС и Турцией".
В понедельник состоится пресс-тур на деревообрабатывающее производство ООО "Русские пеллеты", расположенное в город Ключевск. Это единственное предприятие на Урале, которое применяет инновационную технологию глубокой переработки древесины и поставляет свою продукцию в страны Азии и ЕС.
После пресс-тура состоится пресс-конференция с представителями зарубежного бизнеса из Германии и Турции. Они приедут в Екатеринбург для обсуждения с предприятиями Свердловской области совместных проектов. Планируется, что встреча свердловского бизнеса и иностранных предприятий из 10 стран мира станет важным событием для развития инвестиционной привлекательности региона, результатом должны стать подписанные международные контракты в следующих отраслях: машиностроение, деревообработка, производство климатического оборудования, переработка промышленных отходов.
В пресс-конференции примут участие:
- Первый заместитель председателя правительства Свердловской области – министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов
- Директор по продажам и международному развитию Ганновер Фейрс Интернешнл ГмбХ (входит в группу компаний "Дойче Мессе АГ") Кай Фаррельманн (в 2014 году на "Иннопроме" он подписывал Соглашение о развитии сотрудничества с губернатором Свердловской области)
- Генеральный директор ООО "Дойче Мессе РУС" Светлана Федосеева
- Член правления крупнейшей в Турции машиностроительной ассоциации Turkish Machinery Group, генеральный директор компании Kayahan (Турция) Севда Кайхан Йылмаз
- Представитель компании VECOPLAN AG (Германия) Владимир Осипов
Программа
- 11:00 – сбор возле Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
- 11:00-12:00 – дорога в Ключевск
- 12:00 -13:30 – посещение предприятия ООО "Русские пеллеты", съемки в цехах, комментарии от руководства об уникальных технологиях и работе на экспорт
- 13:30-14:30 – дорога в Екатеринбург
- 14:30- 15:00 – обед в Доме журналистов (за счет организаторов для СМИ – участников пресс-тура)
- 15:00-15:30 – Екатеринбург, Дом журналистов, пресс-конференция на тему "Развитие международных бизнес-проектов в Свердловской области со странами ЕС и Турцией"