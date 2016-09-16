19 сентября.11:00. Пройдёт пресс-тур на деревообрабатывающее производство и пресс-конференция на тему "Развитие международных бизнес-проектов в Свердловской области со странами ЕС и Турцией".

В понедельник состоится пресс-тур на деревообрабатывающее производство ООО "Русские пеллеты", расположенное в город Ключевск. Это единственное предприятие на Урале, которое применяет инновационную технологию глубокой переработки древесины и поставляет свою продукцию в страны Азии и ЕС.

После пресс-тура состоится пресс-конференция с представителями зарубежного бизнеса из Германии и Турции. Они приедут в Екатеринбург для обсуждения с предприятиями Свердловской области совместных проектов. Планируется, что встреча свердловского бизнеса и иностранных предприятий из 10 стран мира станет важным событием для развития инвестиционной привлекательности региона, результатом должны стать подписанные международные контракты в следующих отраслях: машиностроение, деревообработка, производство климатического оборудования, переработка промышленных отходов.

В пресс-конференции примут участие:

Первый заместитель председателя правительства Свердловской области – министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов

Директор по продажам и международному развитию Ганновер Фейрс Интернешнл ГмбХ (входит в группу компаний "Дойче Мессе АГ") Кай Фаррельманн (в 2014 году на "Иннопроме" он подписывал Соглашение о развитии сотрудничества с губернатором Свердловской области)

(в 2014 году на "Иннопроме" он подписывал Соглашение о развитии сотрудничества с губернатором Свердловской области) Генеральный директор ООО "Дойче Мессе РУС" Светлана Федосеева

Член правления крупнейшей в Турции машиностроительной ассоциации Turkish Machinery Group, генеральный директор компании Kayahan (Турция) Севда Кайхан Йылмаз

Представитель компании VECOPLAN AG (Германия) Владимир Осипов

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