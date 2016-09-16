Президент Путин призвал россиян голосовать за Россию

В преддверии выборов в Государственную думу РФ, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 18 сентября, Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам. Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля. Глава государства призвал россиян прийти на избирательные участки, выразить гражданскую позицию и проголосовать за Россию.

- Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию, - обратился к россиянам президент. - Призываю прийти на избирательные участки, проголосовать, выразить свою позицию. Уверен, каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании – это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о её будущем. Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!

По словам главы государства, граждане заинтересованы в том, чтобы в Государственную думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, "способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России".

Отметим, в Свердловской области наряду с выборами в Государственную думу страны в воскресенье состоятся выборы в Законодательное собрание региона. Губернатор Евгений Куйвашев ранее также призвал свердловчан идти на выборы и голосовать за ответственных людей, не доверяя болтунам и популистам.