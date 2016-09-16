Правительство РФ выделило Среднему Уралу больше 9 миллионов рублей на помощь беженцам

Свердловская область получит 9 млн 859 тыс 200 рублей на социально-бытовое обустройство граждан Украины, находящихся в пунктах временного размещения. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщается в документе, кабмин внёс поправки в распоряжение от 21 марта 2016 года, увеличив общую сумму субсидий регионам с 735 млн 960 тыс 285, 38 рубля до 834 млн 377 тыс 582,26 рубля. В число субъектов, которым предоставляется субсидия, попала Свердловская область, которой не было в документе от 21 марта 2016 года.

Средства направляются на финансирование временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на Украине, которые прибыли в Россию в экстренном массовом порядке в 2015 году по состоянию на 31 декабря 2015 года.