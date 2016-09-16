Губернатор наградил одного из строителей микрорайона "Академический"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении первого заместителя гендиректора компании "РСГ — Академическое" Владимира Крупкина региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Такой документ будет скоро опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Владимир Крупкин — выпускник Омского политехнического института по специальности "инженер-механик". С 1972 года служил на разных постах в органах государственной безопасности. В 2003 году он поднялся до первого заместителя начальника УФСБ по Свердловской области. С 2004 работал в аппарате полпреда Президента РФ по УрФО. С 2007 по 2009 год был заместителем полпреда Президента РФ по УрФО. Вскоре после этого перешёл в компанию "РСГ — Академическое".

Напомним, микрорайон "Академический" в Екатеринбурге — четвёртый по масштабу инвестиционный проект в России. Там будет возведено девять млн кв. метров жилья для 350 тыс. человек. Причём одновременно с жилыми домами строятся объекты социальной инфраструктуры (школы, детсады, медучреждения).