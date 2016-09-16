В ДТП на Чусовском тракте пострадали четверо детей

Серьёзное ДТП, в котором пострадали дети, произошло утром в пятницу, 16 сентября, на Чусовском тракте в Екатеринбурге. Предварительно известно лишь, что на 9-м километре столкнулись автомашины Toyota Camry и Nissan Almera.

- В настоящее время есть информация о пяти пострадавших, среди которых четверо детей и один взрослый, - сообщила корреспонденту "ОГ" инспектор отделения пропаганды ГорГАИ Наталья Лесникова. - Подробности случившегося выясняются.

Фото: E1.ru