Улицу Лётчиков в Екатеринбурге закрывают для проезда на неделю

Рабочие ООО "Региональное ДРСУ" перекроют движение транспорта по улице Лётчиков от Пехотинцев до Армавирской с 16 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Дорожники за неделю проведут работы по ремонту проезжей части улицы Лётчиков.

Специалисты ООО "СК "Дорстройинвест" продлили закрытие движения транспорта на улице Карла Маркса до 30 ноября 2016 года. От набережной реки Исети до улицы Горького продолжаются работы по благоустройству территории комплекса зданий с подземными автостоянками. Службы особо подчёркивают, что горожане могут свободно проходить по закрытому отрезку улицы.